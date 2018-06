In Los Angeles geht mit der Sony Pressekonferenz ein weiterer E3-Tag zu Ende und im Münchener Büro der GameStar hört man die ersten Vögel zwitschern, während langsam die Sonne aufgeht. Die Kollegen von der GamePro haben für euch die Pressekonferenz zusammengefasst, aber von uns gibt einen etwas anderen Blick auf die Show.

Hier ist die Sony Konferenz in Tweets:

Vor der Konferenz ...

... ist die Vorfreude groß: Death Stranding, Spider-Man, The Last of Us: Part 2 und vieles mehr. Was wird Sony wohl zeigen?

ALRIGHT SONY I’VE GOT MY FRIENDS I’VE GOT MY CHIPS NOW LETS SEE SOME AWESOME NEW STUFF #E3 #SonyE3 — ???? (@rtpinkaura) June 12, 2018

30 minutes until we get to see more of Spider-Man, Death Stranding, Ghost of Tsushima, and The Last of Us Part II! #SonyE3 pic.twitter.com/0TWlVN8KdR — Kyle Davis (@LootingKyle) June 12, 2018

We are close for #SonyE3 to start pic.twitter.com/gtJ3pqdk7F — Lucas Diaz (@bbluckylukas) June 12, 2018

Es beginnt ... in einem Zelt?

Die Konferenz findet an einer eher untypischen Location statt: Während die Konkurrenz riesige Hallen vor großen Bühnen füllt, setzt Sony auf ein kleineres Set.

Time for E3 main feature number 2 with #SonyE3 and we're...in a church?? — Jalen Johnson (@XeroJ_Designs) June 12, 2018

The Last of Us: Part 2

Die Show beginnt mit musikalischer Untermalung: Die Titelmelodie von The Last of Us: Part 2. Wir wissen was uns erwartet ... und trotzdem sind wir überrascht, als der Trailer anfängt: Das Zelt, in dem die Konferenz stattfindet, ist dem Setting des Trailers nachempfunden.

Did they really build a set piece from the last of us for #SonyE3 — Crenshaw Pete (@bbowers1906) June 12, 2018

Die Präsentation punktet mit Ellie, einem stimmigen Trailer, jeder Menge Blut und schickem Gameplay. Die Community ist erfreut (und leicht verstört). Wir sind traurig, vor Allem weil es nicht für den PC erscheint.

The Last of Us: Part 2 - Erstes Gameplay

Romantic kiss, into gory kill, into gameplay! Now we’re rollin. #SonyE3 — The Average Geniuses (@theavggeniuses) June 12, 2018

My face during that The Last of Us: Part 2 trailer. #sonye3 pic.twitter.com/fpQRDRGiXp — Adam Rodricks (@adamrodricks) June 12, 2018

Nach einer kurzen Ankündigung zu Call of Duty landen wir auch schon bei Ghost of Tsushima. Fantastische Grafik und schnelle Samurai-Kämpfe. Fans des feudalen Japan können sich freuen.

I'm sold. Ghost of Tsushima looks fucking badass with that swordplay action and executions. ?(????)?"#SonyE3 #E32018 — ? Der Einzelgänger ?? (@TheBloodOfSin) June 12, 2018

Doch kein Quantum Break 2: Remedy kündigt Control an

Als nächstes gibt es einen kurzen Trailer zu Control, dem neuen Titel von Remedy. Gleich danach treffen wir auf einen alten Bekannten:

Hey, Leon. Welcome to your first day on the job #SonyE3 #E32018 — Alyssa Angyal (@Moonsyrin) June 12, 2018

OH MEIN GOTT!! Ein Remake von Resident Evil 2! Ich werd bekloppt! #E32018 #SonyE3 — Christian Merk (@Merk_Chris) June 12, 2018

Leon Kennedy kehrt zurück: Remake von Resident Evil 2 erscheint 2019

Natürlich geht es um das Remake von Resident Evil 2. Nostalgisch geht es weiter. Zwei Mal haben wir Kingdom Hearts 3 schon gesehen, trotzdem gibt es bei Sony immer noch neues Materiel. Captain Jack Sparrow lässt grüßen:

Das war ein völlig neuer Trailer mit 100% neuem Content, ICH SCHREIE



oder würde es, wenn es nicht 4 Uhr morgens wäre

DANKE SONY #E3 #SonyE3 — Denny (@donutblood) June 12, 2018

Kojima meldet sich zurück

Die nächste Präsentation wird verwirrend und verstörend ... und irgendwie wissen wir danach noch weniger als zuvor. Ganz genau: Death Stranding ist dran.

Wir folgen Norman Reedus und seinem Charakter, der im Trailer erst einmal eine ganze Weile durch die Welt stapft. Ein gefundenes Fressen für Twitter:

Auch nach dem Trailer sind wir noch immer unwissend, aber irgendwie fasziniert. Was hat Kojima sich hier wieder einfallen lassen?

Kojimas neues Spiel: Erstes Gameplay zu Death Stranding

Alter Kojima, was für eine kranke Scheiße hast du dir da wieder einfallen gelassen?

Ich glaube wegen #DEATHSTRANDING kaufe ich mir noch eine PS4!#E3 #SonyE3 — DarkNinjasoul (@DarkyNinja) June 12, 2018

WTF ich habe immer noch keine Ahnung was #deathstranding sein wird aber ich will es spielen!!#E32018 #e3 #SonyE3 — Tabi (@TobiTak213) June 12, 2018

Zum Abschluss gibt es noch eine Gameplay-Präsentation zum neuen Spider-Man. Hier erfahren wir vor allem Neues über die Gegenspieler von Peter Parker: Die Sinister Six.

Spannende Pressekonferenz mit technischen Problemen

Alles in allem war es eine interessante, wenn auch seltsam strukturierte Konferenz. Der Anfang fand in einem Zelt statt. Nach The Last of Us gab es einen Saalwechsel: Die Live-Zuschauer mussten umziehen und die Zuschauer im Internet sahen währenddessen eine Talkshow. Und als wäre das nicht schon chaotisch genug, gab es auch noch technische Probleme:

Der Twitch-Stream mit rund einer halben Millionen Zuschauern ist plötzlich einfach abgebrochen. Nach wenigen Minuten lief der Stream wieder, aber Cliff Bleszinski twitterte dazu passend: