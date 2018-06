The Last of Us: Part 2 - Erstes Gameplay des PS4-exklusiven Zombie-Abenteuers

Zuletzt haben wir von The Last of Us: Part 2 auf der Paris Games Week 2017 gehört, jetzt hat Sony einen neuen Trailer zum kommenden Action-Adventure von Naughty Dog veröffentlicht, der uns nicht nur einen brandneuen Storyfetzen präsentiert, sondern auch erstmals ausführliches Gameplay zeigt.

Für den PC wird das PlayStation-exklusive Zombie-Abenteuer zwar nie erscheinen, aber es sieht so fantastisch aus, dass wir euch die ersten Spielszenen nicht vorenthalten wollen. Dank PlayStation Now können wir The Last of Us 2 ja aber womöglich irgendwann wenigstens auf dem PC streamen.

Im Gameplay-Trailer, den ihr euch unten anschauen könnt, sehen wir zunächst äußerst brutales Stealth-Gameplay: Ellie schleicht mit Pfeil und Bogen durch den Wald und überwindet ihre Widersacher mit dem Messer. Anschließend schnellt sie von Deckung zu Deckung, um ihre Gegner mit der Pistole über den Haufen zu schießen.

Spielerisch scheint The Last of Us 2 seinem Vorgänger The Last of Us treu zu bleiben. Im Vergleich zu Joel, dem Helden aus Teil 1, kämpft und bewegt sich Ellie aber offenbar ein wenig flotter.

The Last of Us: Part 2 wird von Naughty Dog exklusiv für die PS4 entwickelt, ein Release-Termin hat das Spiel aber auch auf der E3 2018 nicht bekommen.

The Last of Us: Part 2 - Paris Games Week Screenshots ansehen