Sonys Streaming-Dienst ist jetzt auf der PlayStation und macht eine Sache viel besser als Netflix und Co.

Sony Pictures Core bietet einen Vorteil vor allen anderen Anbietern. (Bild: Sony)

Streaming-Dienste erfreuen sich großer Beliebtheit, weil sie bequem sind und eine große Auswahl bieten. Für Cineasten ist aber nur harte Ware echte Ware: Blu-ray-Disks, die für viele bereits ausgedient haben.

Wieso? Weil Netflix und Co. die Qualität zugunsten der Bandbreite drosseln.

Doch ein Anbieter springt in die Bresche und bietet ab heute seine App auf PS4 und PS5 an.

Filme in 4K-Ultra-Blu-ray-Qualität

Sony Pictures Core (vormals bekannt als Sony Bravia Core) hat seinen Weg auf die hauseigenen Konsolen gefunden.

Was macht der Streaming-Dienst anders? Anstatt die Qualität zurückzuschrauben, um weniger Bandbreite zu verwenden, soll die App dasselbe Erlebnis wie eine native Disk liefern (eine gute Internetverbindung vorausgesetzt).

So sieht das in Zahlen aus: Um Netflix 4K-HDR-Titel in maximaler Qualität zu streamen, braucht ihr mindestens 25 Mbit/s. Sony verdreifacht das und fordert mindestens 80 Mbit/s. Zum Vergleich: 4K-Ultra-HD-Blu-rays benutzen als Datenrate entweder 72 oder 92 Mbit/s.

Ist Sony Pictures Core neu? Nein, den Streaming-Dienst gab es vorher schon, allerdings nur für Sony Xperia-Geräte und Sony Bravia-Fernseher. Lediglich die App auf PlayStation-Konsolen ist neu.

Wie viel kostet Sony Pictures Core?

Der Anbieter verzichtet auf ein monatliches Abo, stattdessen könnt ihr Filme nur leihen oder kaufen. Wenn ihr Besitzer von PlayStation Plus Premium/Deluxe seid, dann bekommt ihr Zugriff auf bis zu 100 Filme umsonst und ohne Werbung.

Einen Nachteil hat Sony Pictures Core allerdings: Die Bibliothek besteht nur aus rund 2.000 Titeln, alle natürlich von Sony Pictures.

Netflix plant die nächste Preiserhöhung, werdet ihr kündigen? Welche TV die richtige Größe für euch und hochwertigen Content ist, haben wir hier zusammengetragen.

Sony bringt seinen hauseigenen Streaming-Dienst mit hochqualitativen Video und Audio auf die PlayStation und sticht in diesem Punkt die Konkurrenz aus. Kanntet ihr die App vorher bereits? Nutzt ihr sie womöglich sogar? Wie wichtig ist euch Audio- und Videoqualität? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentarspalte.