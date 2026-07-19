Lego-Fan wollte seine Steine nicht mehr sortieren, also lässt er es eine Maschine machen - und dreimal dürft ihr raten, woraus die gemacht ist

Ein Reddit-Nutzer hat eine Maschine erfunden, die ihm eine der nervigsten Aufgaben seines Hobby abnimmt. Copyright: Xirax/Reddit.

Der Reddit-Nutzer Xirax baut leidenschaftlich gerne selbst kreierte Lego-Modelle. Nur eine Sache hat immer genervt, und das dürfte viele anderen Klemmbaustein-Fans ähnlich gehen: das ewige Sortieren von Steinen.

Jetzt hat er dafür eine Lösung gefunden, auch wenn er dafür zunächst etliche Stunden investieren musste. Eine gigantische Maschine, die vollautomatisch Steine in eine von 16 verschiedenen Kategorien einteilt und in das richtige Gefäß befördert.

Technik die begeistert

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So funktioniert's: Xirax' Maschine hat auf der linken Seite ein Becken, in dem er die unsortierten Steine einfüllt. Von dort werden sie separiert und durch ein Fließband zu einem Scanner befördert. Dieser scannt sie und ein Computer erkennt dann, um welchen Stein es sich handelt. Abschließend wird das Teil in eine von 16 sortierten Boxen befördert.

Die Konstruktion besteht größtenteils aus Lego-Technic-Steinen. Die digitalen Funktionen laufen über einen Blackberry PI Mini-Computer sowie einem dazugehörigen HAT Brick Erweiterung. Zudem ist die Maschine modular und kann dadurch trotz der enormen Größe bei Bedarf transportiert werden.

In den Kommentaren ergänzt Xirax, dass er die Maschine beliebig umprogrammieren und so die Kategorien ändern kann, in welchen die Steine einsortiert werden.

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Autoplay

Xirax' Erfindung hat leider drei kleine Probleme: Wie ihr in dem Video auf Reddit sehen könnt, braucht die Maschine ordentlich Platz. Zudem arbeitet sie zwar gründlich, aber auch überaus langsam. Sie ist also eher etwas für den passiven Gebrauch. Im selben Raum solltet ihr aber keine Aktivitäten planen, denn Xirax' Sortiermaschine ist auch ziemlich laut. Doch all das schmälert natürlich nicht die Genialität, die dahintersteckt.

Das sehen auch die Lego-Fans in den Kommentaren so.

ProfessionalCourtesy: Brillante Idee!

scr1bbl3: Das Ding ist eine Schönheit.

ToughtlessForger: Das ist wirklich unglaublich!

Einen humorvoll gemeinten Kommentar schreibt ebbuilds313:

Warum sollte man vier Stunden mit dem Sortieren verschwenden, wenn man auch 400 Stunden in die Entwicklung einer Maschine investieren kann, die das für einen erledigt?

Xirax antwortete, dass ebbuilds313 seinen Spirit verstanden hat.

Wenn ihr wissen wollt, was andere Menschen in der Klemmbaustein-Community so umtreibt, schaut einfach in der Linkbox weiter oben vorbei. Dort hat ein Vater das Traum-Set seiner Kindheit besorgt, um es zusammen mit seiner fünf Jahre alten Tochter zusammenzubauen und sie an das Hobby heranzuführen.