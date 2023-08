Kein Witz: Sex-Speedruns in Baldur's Gate 3 sind der neueste Trend

Ausgerechnet Lae'zel wird für Sex-Speedrunner in Baldur's Gate 3 zum Objekt der Begierde.

Spätestens seid bekannt geworden ist, dass man in Baldur's Gate 3 mit einem Bären Sex haben kann, dürfte die folgende Meldung niemanden mehr schockieren.

Denn während die meisten Speedrunner versuchen, BG 3 so schnell wie möglich zu beenden und dessen Ende zu erreichen, hat sich jetzt eine neue Kategorie herausgebildet, bei der andere Höhepunkte des Rollenspiels in Rekordzeit erreicht werden.

In unter acht Minuten zum Höhepunkt

Ja, ihr habt richtig gehört: Es gibt jetzt eine offizielle Speedrun-Katergorie namens Romance%, in der es darum geht, so schnell wie möglich virtuell flachgelegt zu werden.

Der aktuelle Weltrekord liegt derzeit bei knapp unter acht Minuten und ihr könnt ihn euch hier ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Die aktuelle Taktik funktioniert wie folgt: Der Speedrunner hüpft nach der Anfangssequenz vom Strand direkt zu den Tieflingen, die Lae'zael gefangen halten, um sie zu befreien. Nachdem ein paar Goblins erledigt und die Tieflinge in ihrer Stadt dazu gezwungen wurden, sich der Githyanki-Göttin zu beugen, freut sich Lae'zael enorm.

Die Freude ist in der folgenden Nacht nicht weniger geworden, denn die Kriegerin durchstreift dann das Lager auf der Suche nach ein wenig Intimität. Der Speedrunner kommt ihren Wunsch natürlich nach und zaubert der ansonsten so griesgrämigen Githyanki-Kriegerin ein noch größeres Lächeln auf die Lippen.

Larian Studios, die Entwickler von Baldur's Gate 3, haben sich bisher nicht offiziell zu diesem neuen Speedrun-Trend geäußert. Aber es wäre sicher interessant zu erfahren, was die Entwickler, die in ihr Spiel jede Menge pikante Momente eingebaut haben, darüber denken.

Wie seht das? Findet ihr diesen neuen Trend witzig oder eher befremdlich? Und was ist eure persönliche Rekordzeit - schafft ihr das schneller als in acht Minuten? Schreibt's gerne in die Kommentare.