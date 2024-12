Spiele-Highlights 2025: Wenn das alles kommt, müssen wir uns klonen!

52:57 Spiele-Higlights 2025: Wenn das alles kommt, müssen wir uns klonen!

Autoplay

Findet euer Leben fast nur vor dem Bildschirm statt? Wandert ihr pausenlos von einer Spielwelt in die andere? Ist euer Tag 48 Stunden lang? Sehr gut, dann seid ihr bestens gerüstet für das Jahr 2025!

Alle anderen unter uns bekommen schon beim Blick auf den Kalender Schweißausbrüche. Wer soll das alles spielen?! Wir reden da noch nicht einmal von Kingdom Come 2, Assassin's Creed: Shadows und Monster Hunter Wilds.

Was ist mit Death Stranding 2? Metroid Prime 4? Commandos Origins? GTA 6? Und ja, Dimi, natürlich vergessen wir auch nicht Fatal Fury: City of the Wolves.

Darüber sprechen Fritz, Felix und Tobi im Video:

Die Spielelandschaft im Jahr 2025 ist voll von heißersehnten Titeln, aber es gibt auch Bedenken über das Fehlen wichtiger Spiele, das Schweigen zu Star Wars Eclipse von Quantic Dream und die Herausforderungen, denen sich Entwickler inmitten einer schwankenden öffentlichen Wahrnehmung gegenübersehen.

Jurassic Park: Survival konzentriert sich auf die Flucht von der Insel ohne neue Gameplay-Ideen, während Ken Levines kommendes Spiel Judas als spiritueller Nachfolger von BioShock mit Spannung erwartet wird - und das inmitten der Sorgen um Innovation und Finanzierung in der Spieleindustrie.

Die Publisher sind aufgrund der erwarteten Dominanz von GTA 6 vorsichtig, was das Timing neuer Veröffentlichungen im nächsten Jahr angeht.

Wir äußern uns besorgt über die Spannung des neuen Florida-Settings in Teil 6, die Missionsstruktur und die Notwendigkeit für Rockstar, sich an moderne Spieltrends anzupassen.

1:40:32 DAS muss GTA 6 besser machen!

Sniper Elite: Resistance lebt von strategischem Solo-Gameplay, viel Erkundung und dem Charakter Harry Hawker.

Hideo Kojimas innovatives Storytelling und die hohe Produktionsqualität definieren das Gaming neu.

Lässt sich Metroid Prime 4 ohne vorherige Erfahrung mit der Serie überhaupt genießen?

Nintendo wird im nächsten Jahr die Switch 2 ankündigen, aber was können wir von der Konsole erwarten?

Keine Sorge, um unsere Video bei GameStar Talk schauen und genießen zu können, müsst ihr euch nicht klonen. Denn sobald ihr unseren Stimmchen lauscht, vergeht die Zeit ohnehin wie im Flug!

Wenn ihr im Detail nachschlagen möchtet, welche Spiele im Jahr 2025 erscheinen, dann schaut mal in unsere große Liste kommender PC-Spiele rein. Wir haben sie euch im obigen Kasten verlinkt.