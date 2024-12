Turok, Thief, Bleifuss - 2025 kehren jede Menge Klassiker zurück, aber haben die überhaupt eine Chance?

Video-Redakteur Michi ist angesichts der Rückkehr des Dino-Shooters Turok skeptisch. Viele Fragen sind hier noch offen.

2025 wird in jeder Hinsicht ein richtig dickes Spielejahr. Bei unserem großen Streaming-Event FYNG haben wir in der Jahresvorschau aber nicht nur über die wichtigen Neuankündigungen großer AAA-Titel gesprochen. Denn das nächste Jahr bringt auch die Rückkehr altbekannter Spielemarken wie Turok und Bleifuss.

Doch haben diese betagten Klassiker in der heutigen Spielelandschaft überhaupt noch Platz? Unsere Redakteure Paul Aeils, Dimitry Halley und Michael Obermeier haben im Livestream für euch über nostalgische Erinnerungen gesprochen und moderne Ansprüche und die Zukunft dieser Serien analysiert.

Mit Turok: Origins, Thick as Thieves und Screamer kehren kommendes Jahr die alten Spielereihen Turok, Thief und Bleifuss im neuen Gewand zurück. Unsere drei Experten besprechen im Video warum diese Titel einst so beliebt waren und wie sie sich heute neu erfinden. Ihr wollt wissen, warum Thief plötzlich Multiplayer anbietet, wie Turok den Dinosaurier-Charme retten will und ob Screamer alias Bleifuss im Cyberpunk-Look überzeugt? Dann schaut euch unbedingt die Diskussion im Livestream an!

Turok - Die Dinos sind zurück

Statt als klassischer Ego-Shooter kehrt die Turok-Serie als Third-Person-Actionspiel mit Koop-Modus zurück. Die Möglichkeit, Dinosaurier-DNA aufzunehmen und futuristische Gadgets zu nutzen, sorgt für frischen Wind. Damit unterscheidet sich die neue Ausrichtung aber auch stark von den Ursprüngen der Reihe. Die Mischung aus klassischem Setting und modernen Mechaniken könnte richtig spannend sein. Ob sie den Charme der Serie bewahren kann, muss sich aber erst zeigen.

Thief: Alte Stärken, neuer Ansatz

Die spirituelle Neuauflage der Thief-Reihe wagt einen radikalen Schritt. Mit Thick as Thieves geht die inoffizielle Fortsetzung von Warren Spector in Richtung PvP-Multiplayer, bei dem Spieler sowohl gegen die KI als auch gegeneinander antreten, um Beute zu stehlen. Das neue Konzept birgt damit einige Risiken, denn es muss die Balance zwischen spannendem Gameplay und der bisher eher langsamen Tradition der Serie finden. Frischer Wind würde den Diebesspielen allerdings guttun.

Mehr zum Thema Thick As Thieves: Neues Schleichspiel will sämtliche Regeln des Genres brechen von Stephanie Schlottag

Bleifuss - Arcade-Racing lebt

Auch Screamer feiert ein Comeback, hierzulande besser bekannt als Bleifuß. Mit futuristischer Cyberpunk-Ästhetik und Arcade-Racing-Elementen spricht die Neuauflage gezielt Fans klassischer Rennspiele an. Denn um sich von der Vielzahl an modernen Renn-Simulationen abzuheben, ist ein eigenständiger Stil wichtig. Die Kombination aus nostalgischen Elementen und einem frischen Look könnte den Titel zu einem interessanten Beitrag im Arcade-Genre machen.

Warum alte Marken wiederkommen

Ein weiterer zentraler Gesprächsinhalt war die Frage, wie sich alte Marken im modernen Gaming-Markt behaupten können. Denn solche Neuauflagen müssen den schwierigen Spagat schaffen, sowohl den Wunsch nach Nostalgie zu bedienen, aber auch neue Zielgruppen anzusprechen. Ein gelungener Balanceakt kann den Unterschied zwischen einem kurzen, aber wirtschaftlich nicht besonders erfolgreichen Nostalgie-Trip und einem nachhaltigen Erfolg ausmachen.