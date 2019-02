Anor Londo ist ein grässlicher Ort. Okay, das Schloss ist extrem beeindruckend und der ewige Sonnenuntergang erschafft eine mystisch-magische Atmosphäre. Aber wie soll man die bitte genießen, wenn einem silberne Ritter-Bogenschützen schwertgroße Pfeile durch die Brust schießen? Die Antwort: auf Noclip.

Noclip ist eine Website, die euch hunderte Level in dutzenden Videospielen frei erkunden lässt. Im Fokus stehen viele Nintendo-Spiele für Wii, Gamecube und DS, aber auch ein paar Ausnahmen wie etwa Tony Hawk's Pro Skater oder eben Dark Souls mit seinem Firelink Shrine, dem Ash Lake oder auch Blighttown - zum Glück ohne Seuchen.

Thanks to everyone for their support of https://t.co/oXnxPhtl3P today! Just to fill you in on some secret tips:



* The mouse wheel will adjust the camera speed

* Pressing 'Z' will toggle the UI so you can take better screenshots

* Some maps have savestates! Try the digit keys!