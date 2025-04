Spielen mit Blindheit: Auf der SightCity lernt ihr, wie sich das anfühlt

Auf der Sightcity-Messe könnt ihr unter anderem Forza Motorspielen spielen - und das, ohne Sehen zu können.

Zocken, ohne den Bildschirm zu sehen? Klingt erst einmal wie ein Albtraum. Aber was, wenn genau das die Herausforderung ist? Auf der SightCity in Frankfurt könnt ihr genau das erleben und herausfinden, wie sich Gaming anfühlt, wenn die Augen nicht mitspielen.

Was ist die SightCity eigentlich?

Die SightCity ist die weltweit größte Fachmesse für Hilfsmittel und Lösungen für blinde und sehbehinderte Menschen. Jährlich verwandelt sich das Kap Europa in Frankfurt am Main in ein internationales Zentrum für Innovation und Inklusion.

Seit über 20 Jahren präsentieren hier Hersteller aus aller Welt ihre neuesten Entwicklungen, von Mobilitäts- und Haushaltshilfen hin zu KI-basierten Technologien. Ziel ist es, den Alltag von Menschen mit Sehbehinderung zu erleichtern und ihnen ein unabhängigeres Leben zu ermöglichen. Allein in Deutschland gibt es etwa 150.000 blinde und 500.000 sehbehinderte Menschen.

Das Gaming Lab

Mit einem eigenen Gaming-Lab, das in Zusammenarbeit mit Xbox und der Inclusive Gaming GmbH realisiert wird, stellt die Messe 2025 barrierefreie Spiele in den Mittelpunkt.

Das unbestrittene Highlight: ein Turnier in Forza Motorsport, bei dem Spielerinnen und Spieler mit Blind Driving Assists gegeneinander antreten. Möglich macht das die Barrierefreiheit des neuesten Forza-Ablegers, der mit Audioguides, anpassbaren Fahrhilfen und einem flexiblen Schwierigkeitsgrad das Genre der Rennsimulation für viele Spieler überhaupt erst zugänglich macht.

1:35 Im Launch-Trailer zu Forza Motorsport schenken sich die Rennfahrer nichts

Aber das ist längst nicht alles. Insgesamt zehn Spiele zeigen im Gaming-Lab, wie kreativ und vielseitig barrierefreies Game Design sein kann. Mit dabei sind unter anderem:

BROK the InvestiGator : Das erste vollständig blind spielbare Point-and-Click-Adventure.

: Das erste vollständig blind spielbare Point-and-Click-Adventure. Dreamtrip : ein Walking Simulator, der nur mit Ton arbeitet und trotzdem mitreißen soll.

: ein Walking Simulator, der nur mit Ton arbeitet und trotzdem mitreißen soll. Dotris: Ein Tetris-Klon, spielbar nur mit Braille und Audiohinweisen.

Die nächste SightCity findet vom 21. bis 23. Mai 2025 statt, und zwar als hybride Veranstaltung: Ihr könnt also entweder live im Kap Europa in Frankfurt dabei sein oder digital an Vorträgen teilnehmen.

Neben dem Gaming Lab und den zahlreichen Ausstellern erwarten euch Vorträge, Workshops (hierfür ist eine Anmeldung nötig) und Diskussionsrunden, die sich diesmal unter anderem dem Thema Smart Mobility widmet.