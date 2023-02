Spielverschiebungen: Nervig oder richtige Entscheidung? Sagt uns eure Meinung

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Spiele, deren Releasedatum sich nach hinten verschob. Sei es aufgrund längerer Entwicklungszeit, der Corona-Pandemie, des russischen Angriffskrieges oder anderer Faktoren: Manchmal erscheinen Spiele später, als ursprünglich angekündigt.

Manche Spiele werden dabei sogar mehr als einmal verschoben. So wurde beispielsweise der Veröffentlichungstermin des Piratenspiels Skull & Bones mittlerweile zum sechsten Mal nach hinten gesetzt. Ursprünglich sollte das MMO aus dem Hause Ubisoft im dritten oder vierten Quartal in 2018 erscheinen. Seitdem wurde das Releasedatum durch Änderungen am Spielkonzept sowie weiterer Entwicklungsarbeiten auf den 9. März 2023 verschoben.

Andere Spiele wiederum verschieben lediglich Teile ihres Releases nach hinten. So erschien Hogwarts Legacy (nach einer Verschiebung) am 10. Februar 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X. Die Versionen für die Last-Gen-Konsolen PlayStation 4 und Xbox One sowie für die Nintendo Switch wurden aber nochmal nach hinten geschoben. Hogwarts Legacy erscheint demnach für PlayStation 4 und Xbox One am 4. April 2023, während die Switch-Version erst am 25. Juli 2023 aufschlägt.

Die Reaktion auf solche Verschiebungen fällt oftmals unterschiedlich aus. Manche sind enttäuscht, dass sie auf das heiß erwartete Spiel noch länger warten müssen, andere begrüßen den Aufschub, weil sie sich davon ein runderes Spielerlebnis ohne technische Probleme erhoffen und wieder anderen ist es vollkommen egal.

Jetzt interessiert uns natürlich, wie ihr zum Thema Spielverschiebungen steht. Dazu haben wir euch eine kleine Umfrage aufgesetzt:

Schreibt uns auch gerne in den Kommentaren, warum ihr euch so entschieden habt. Darüber hinaus interessiert uns, ob sich eure Wahl vielleicht auch von Spiel zu Spiel oder gar von Entwickler zu Entwickler unterscheidet. Oder vielleicht kommt es auch auf die Version des Spiels an? So oder so: Wir sind gespannt auf eure Kommentare und Meinungen zu dem Thema.