Spiritfarer: 2021 gibt es gute neue Gründe, den Geheimtipp zu spielen

Von Spiritfarer haben viele noch nicht gehört, aber es ist ein echter Geheimtipp. Das bereits 2020 erschienene Management-Spiel hat bei Steam derzeit etwa 6.000 Reviews, von denen 95 Prozent positiv sind.

Im Jahr 2021 geht die Reise weiter: Der Entwickler kündigte jetzt drei Inhaltserweiterungen für den Titel an, in dem ihr die Seelen der Verstorbenen ins Jenseits bringt.

Die Roadmap von Spiritfarer

Im Laufe des Jahres wird so nicht nur die Story des Spiels ausgebaut, sondern auch dessen Gameplay. Von einfachen Quality-of-Life-Verbesserungen bis hin zu neuen Gebäuden und Events ist eine große Bandbreite an Inhalten abgedeckt. Aktuell will der Entwickler den folgenden Plan realisieren:

Lily (Frühjahr): Ihr trefft Stellas jüngere Schwester Lily, die ausschließlich Nachts aktiv ist. Mit ihr wird auch Stellas Geschichte weiter ausgebaut. Dazu gibt es Koop- und Quality-of-Life Verbesserungen.

Ihr trefft Stellas jüngere Schwester Lily, die ausschließlich Nachts aktiv ist. Mit ihr wird auch Stellas Geschichte weiter ausgebaut. Dazu gibt es Koop- und Quality-of-Life Verbesserungen. Beverly (Sommer): Ihr könnt Beverly, Stellas Nachbarn finden. Dazu gibt es einen Archivraum für euer Boot, in dem ihr die ebenso neuen Acetate Blätter einsehen könnt und über diese mehr zur Geschichte erfahrt.

Ihr könnt Beverly, Stellas Nachbarn finden. Dazu gibt es einen Archivraum für euer Boot, in dem ihr die ebenso neuen Acetate Blätter einsehen könnt und über diese mehr zur Geschichte erfahrt. Jackie & Daria (Herbst): Auf einer neuen Insel findet ihr ein heruntergekommenes Krankenhaus, in dem ihr den überarbeiteten Jackie und seinen Patienten Daria trefft. Dazu kommt ein neues Event sowie weitere Bootsräume und Ressourcen.

Taugt Spiritfarer was?

Spiritfarer ist ein innovativer Genre-Mix, der die Stärken von Titeln wie Stardew Valley uind Animal Crossing mit denen eines 2D-Metroidvania mischt. Ihr arrangiert nicht nur die Räume in eurem Boot, sondern erkundet zudem Inseln. Ob das funktioniert, erklären wir euch in unserem Test:

17 18 Mehr zum Thema Spiritfarer: Warum euch dieses Spiel garantiert glücklich macht

Wer sich unschlüssig ist, kann auf Steam und GOG zudem eine kostenlose Demo herunterladen und so selbst einen kurzen Blick in das Spiel werfen.