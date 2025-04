Neue Quest in Stalker 2: Dank Fans könnt ihr jetzt eine Mission spielen, die vom Entwickler gestrichen wurde

Noah und seinen zahmen Pseudohund kennen Stalker-Fans schon aus Call of Pripyat.

In der Stalker-Community stehen Mods seit jeher hoch um Kurs und es gibt echte Großprojekte wie beispielsweise Stalker Anomaly, das die komplette Trilogie zu einer großen Spielwelt vereint. Kein Wunder also, dass Fans auch Stalker 2 bereits verändern und erweitern und dabei auch Inhalte wiederherstellen, die Entwickler GSC Game World eigentlich aus dem Spiel gestrichen hat.

The Last Days

Der Modder Volcuris hat die Nebenmission »The Last Days« zurück ins Spiel gebracht. Der Questgeber ist Noah im Gebiet Zaton. An den einsamen Stalker und seinen zahmen Pseudohund Lassie könnt ihr euch vielleicht aus dem dritten Spiel Call of Pripyat erinnern.

Ihr findet die Mod zum Download auf nexusmods.com. Worum es in der Quest konkret geht, lässt sich der Beschreibung nicht entnehmen. Wie ihr Mods installiert und welche noch einen Blick wert sind, erklären wir euch in einem separaten Artikel.

Die erste Questanweisung lautet jedoch »den Köder aufzunehmen«. Da Noah mit Lassie ein eher ungewöhnliches Haustier im Vorgänger hat, sollt ihr vielleicht einen weiteren der eigentlich nicht so braven Pseudohunde fangen.

Für die Mod wurden Scripts aus den Dev-Builds genommen, die 2023 von den Entwicklern selbst aus Versehen geleakt wurden. Die alten Daten zu Noah und der Quest wurden dann verbessert und mit der aktuellen Spielversion in Einklang gebracht.

Die Mod ist allen vom Spiel unterstützten Sprachen verfügbar. Allerdings fehlt den Dialogen jede Tonspur und die Animationen, da die Mission vor der Fertigstellung von GSC aus dem Spiel gestrichen wurde.

Laut einem Reddit-Beitrag gibt es noch weitere nicht genutzte Inhalte zu Noah in den Spieldateien. Darunter auch die Möglichkeit, dass Spieler dem zahmen Pseudohund Befehle geben können.

Laut dem Nutzer hinter dem Post BillyWillyNillyTimmy können diese Inhalte aber nicht so einfach wiederhergestellt werden, da die Scripts dazu vollständig fehlen.

Modder Volcuris geht übrigens davon aus, dass es noch etwa 30 bis 40 Nebenquests in Stalker 2 gibt, die dem Schnitt zum Opfer gefallen sind, aber durchaus die Hälfte davon gerettet werden könne. Das sei aber deutlich schwerer als bei der Quest von Noah, was Volcuris aber nicht davon abhalten wird, weitere Missionen wiederherzustellen.