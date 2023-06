Stalker 2: Hacker zeigen geleaktes Material, Entwickler warnen davor es anzusehen

Ein ganzer Entwicklerbuild von Stalker 2 wurde geleakt.

Nachdem die Entwickler von Stalker 2 schon früher mit Leaks zu kämpfen hatten, kam es in den vergangenen Tagen noch schlimmer: Über 200 Gigabyte interner Dateien tauchten plötzlich im Internet auf, die einen frühen Build des Spiels enthielten. Zunächst hatten die Entwickler Glück, denn die Dateien waren verschlüsselt und deshalb unzugänglich. Nun wurde die Verschlüsselung aber offenbar geknackt.

Ruiniert euch nicht das Spiel

Seit gestern tauchen daher immer wieder einzelne, authentische Leaks und teils ganze Gameplay-Videos auf, die auf den geleakten Dateien beruhen. Jetzt wenden sich die Entwickler mit einer Nachricht an die Fans:

Man habe eine Schwachstelle identifiziert, die von einer Gruppe russischer Hacker ausgenutzt worden sei, die den Entwickler schon seit mehr als einem Jahr angreifen. Leider seien die Angreifer zuvor noch an Daten gelangt, die für interne Tests benutzt werden.

Die Fans bittet man nun, die geleakten Materialien weder zu teilen, noch anzuschauen. Zwar wären sie noch nicht releasefertig, doch könnten sich Spielerinnen und Spieler damit die Erfahrung ruinieren, die Zone selbst zu erkunden. Zuletzt versichern die Entwickler noch, weiterhin mit Leidenschaft an ihrem Spiel zu arbeiten, und bedanken sich für die Unterstützung und das Verständnis der Fans.

Verschlüsselung wurde wohl geknackt

Zwar soll das Auftauchen der Entwickler-Builds von Stalker 2 angeblich nicht auf einen Hacker-Angriff zurückgehen. Doch da die Dateien verschlüsselt waren, muss sich dennoch jemand gezielt Zugang dazu verschafft haben.

Einer unserer Leser, der in der Modding-Szene von Stalker aktiv ist, gab uns gegenüber an über genauere Informationen zu verfügen. So sei ursprünglich ein Nutzer aus den USA beim Durchsuchen öffentlicher Torrent-Netzwerke auf die Datei gestoßen, und habe sie an die Modder-Szene weitergeleitet.

Diese habe die verschlüsselten Dateien weiter untersucht. Schließlich sei ein Programmierer bei der Recherche auf den entsprechenden Schlüssel gestoßen, woraufhin es möglich war, die Testbuilds funktionsfähig zu machen. Ob die Geschichte genau so ablief, können wir natürlich von unserer Seite aus nicht überprüfen.

Seid ihr auf Reddit und Co. auch schon über geleakte Gameplay-Videos von Stalker 2: Shadow of Chornobyl gestolpert? Schaut ihr sie an, oder nehmt ihr Rücksicht auf die Bitte der Entwickler? Wie ist eure generelle Meinung zu Leaks? Und wie gefällt euch das, was es bisher zum neuen Stalker zu sehen gab? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!