Hobby-Entwickler macht Stalker in Unreal Engine 5 zur Realität, Beta zum Download

Stalker 2 wird in der Unreal 5 Engine entwickelt. Ein Hobby-Entwickler setzt hingegen den Ur-Teil mit der Next-Gen-Technik um.

Mit Stalker 2: Heart of Chornobyl soll 2023 ein neuer Teil gefeierten Shooter-Reihe erscheinen, der die Unreal Engine 5 nutzt. Ein Hobby-Entwickler, der unter dem Namen Red Panda auftritt, bastelt derzeit daran, das erste Stalker von 2007 in der Unreal Engine 5 spielbar zu machen. Und das mit bereits vorzeigbarem Erfolg.

Das Projekt könnt ihr schon heute als Beta-Build herunterladen und komplett durchspielen (Über den Link kommt ihr direkt auf eine aus dem Russischen ins Deutsche übersetzte Downloadseite).

Was hat es mit der Unreal 5 Variante von STALKER auf sich?

Was ihr herunterladet, ist kein finales Produkt, es ist ein Developer-Build, bei dem das hier Gelistete zu beachten ist und wahrscheinlich noch Etliches mehr fehlt oder nicht funktioniert.

Erwartet keine Bombastgrafik: Der Entwickler hat die originalen Assets (Modelle, Sounds, Interface, Texturen, etc.) importiert.

Die Version ist nicht für optimale Performance optimiert . Zudem sind gelegentliche Abstürze zu erwarten. Das Speichersystem funktioniert aber, deshalb: Nutzt es!

. Zudem sind gelegentliche Abstürze zu erwarten. Das Speichersystem funktioniert aber, deshalb: Nutzt es! Ihr braucht einen guten Rechner : Für 60 FPS wird eine Geforce RTX 3060ti oder RTX 2070 Super benötigt.

: Für 60 FPS wird eine Geforce RTX 3060ti oder RTX 2070 Super benötigt. Es gibt kein dynamisches Wetter.

Nur russischer Text und Sprachausgabe sind vorhanden.

Bestehende Mods für die STALKER-Trilogie sollen konvertierbar sein.

Vollständiges Remake von der Community?

Allen voran hat diese neue Version vom Ur-Stalker vor allem eines, nämlich großes Potenzial: Die moderne Engine bietet in Kombination mit der bereits jetzt geleisteten Vorarbeit von Red Panda viele Möglichkeiten. Denn er liefert den entsprechenden Editor mit vollem Zugriff gleich mit.

Andere Modder könnten so mit ihren alten oder ganz neuen Projekten, neuen Modellen, Texturen und mit der Hilfe von Nanite und Lumen sogar ein komplettes Remake schaffen.

Denn abseits der spielbaren Version von Shadow of Chernobyl sind im Editor auch bereits alle Karten mit Häusern, etc. von den beiden Nachfolgern Clear Sky und Call of Pripyat enthalten.

Bereits vor einigen Jahren erregte ein anderes Projekt Aufmerksamkeit, das STALKER in Unreal 4 umsetzen wollte. Allerdings ist hier der Stand der Entwicklung unklar. Das jüngste Video auf dem Youtube-Kanal des Verantwortlichen erschien vor über einem Jahr.

Seid ihr interessiert? Ladet ihr euch die Unreal Engine 5 Fassung herunter oder findet ihr den Ansatz des Hobby-Entwicklers angesichts der vielen Modifikationen auf Basis der gemoddeten X-Ray-Engine des Originales wenig reizvoll? Und freut ihr euch auf STALKER 2 oder werdet ihr der Zone fernbleiben? Schreibt uns eure Meinung gern in die Kommentare!