»Sie wissen, dass sich der Loot nicht lohnt«: Seltenes Ereignis in Stalker 2 sorgt für Spott und Begeisterung

Seltene Aussicht: In Stalker 2 looten ab und zu auch NPCs.

In einem postapokalpytischen Setting ist jede Ressource wichtig. Da macht auch die Welt von Stalker 2 keine Ausnahme. Um in der unbarmherzigen Zone zu überleben, habt ihr eure Finger am besten überall und nehmt alles mit, was ihr tragen könnt.

Wie jetzt allerdings einigen Spielerinnen und Spielern aufgefallen ist, seid ihr nicht die Einzigen, die dem beherzten Looten frönen. Hin und wieder greifen auch patrouillierende NPCs in die Taschen der Gefallenen.

Auch NPCs looten Leichen in Stalker 2

Es häufen sich Berichte über Sichtungen über dieses NPC-Verhalten auf Plattformen wie Reddit und YouTube. In kurzen Video-Clips sieht man dort, wie sich Gruppen von computergesteuerten Figuren um die Überbleibsel anderer NPCs versammeln und sich zum Looten hinknien.

Es gibt unterschiedliche Aussagen darüber, wie lange dieses Feature schon implementiert ist. Der Reddit-Post spricht von Version 1.1., andere behaupten, dass die Langfinger bereits seit Release im Spiel sind. Wann auch immer die NPCs mit dem Looten angefangen haben, es passiert aktuell jedenfalls so selten, dass viele Spielerinnen und Spieler davon bisher noch nichts mitbekommen haben.

In den Kommentaren unter dem Post werden bereits Pläne zum Ausnutzen dieses Verhaltens geschmiedet.

Das macht das Snipen auch zu einem verdammt lukrativen Geschäft. Ich ziehe mein Super raus. Stelle die maximale Renderdistanz ein. Schießen > verstecken > warten > wiederholen. Wenn ich mir die Leichen ansehe, haben sie auch eine Menge Rüstungen. Squads mit Exoskeletten sind meine Favoriten. U/PalwaJoko

Zuvor gab es bereits einen Bug, mit dem man in Nullkommanichts zu einem richtigen Oligarchen werden konnte. Der Glitch wurde aber mittlerweile behoben.

0:59 Stalker 2: Wir werden mit einem simplen Trick unheimlich reich

Die Seltenheit der Lootenden sorgt bei vielen aber auch für ein zynisches Schmunzeln. Denn häufig ist das, was es zu erbeuten gibt, nicht unbedingt nützlich und eignet sich nur zum Weiterverkauf.

Es ist selten, weil selbst NPCs denken, dass der Loot sich nicht lohnt. U/VideoGenie

Nichtsdestotrotz lassen sich auf diese Weise legendäre Rüstungen, wie das ominöse Brot erbeuten. Dabei handelt es sich um eine NPC-Rüstung, die im Inventar mit einer Platzhalter-Textur angezeigt wird – einem Laib Brot.

Ob sich das Looten in Stalker 2 also nun lohnt oder nicht, sei mal dahingestellt. Dass NPCs sich überhaupt so benehmen, ist allerdings ziemlich cool.

Habt ihr sowas in eurem Spielstand schon beobachtet und habt ihr vielleicht sogar schon selbst Hand an die Brot-Rüstung legen können? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!