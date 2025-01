Stalker 2 bekommt mit Patch 1.1.4 das nächste wichtige Update - das steckt drin

Das neue Update behebt nicht so viele Probleme wie die vorherigen Patches, dafür aber umso nervigere.

Das Jahr 2025 beginnt für das Team bei GSC Game World so, wie 2024 geendet hat: mit vielen Patches für Stalker 2. Der Endzeit-Shooter ist zwar unfassbar atmosphärisch, aber technisch in etwa so stabil und ausgereift wie ein Jenga-Turm, wie unser Test zum Release zeigt.

Patch 1.1.4 ist jetzt live und behebt einige schwerwiegende Macken. Die befassen sich aber zumeist nicht mit dem Gameplay, etwa der noch immer nicht sauber laufenden KI-Funktion A Life, sondern mit der Performance des Spiels. Außerdem werden Absturzursachen aus der Welt geschafft, von denen es im virtuellen Tschernobyl fast so viele gibt wie Anomalien.

Die vollständigen Release Notes gibt's nicht wie sonst bei uns auf Seite 2, sondern aufgrund ihrer Kürze gleich hier an Ort und Stelle. Wir widmen uns jetzt erst einmal den Highlights des Patches.

Infos und Highlights von Patch 1.1.4

Die Größe des Updates beträgt 13,05 Gigabyte. Wie gewohnt wird der Software-Flicken automatisch von eurem Steam-Client heruntergeladen und installiert, ihr müsst euch um nichts kümmern.

Im Fokus von Patch 1.1.4 steht eine bessere Shader-Kompilierung beim Spielstart. Die ist ohnehin schon nervig, weil sie euch jedes Mal zum Warten verdammt. Noch schlimmer ist es aber, wenn Stalker 2 während der Kompilierung plötzlich abschmiert und ihr wieder von vorne beginnen müsst.

Diesem Problem hat sich GSC Game World mit Patch 1.1.4 angenommen. Außerdem wurde ein Arbeitsspeicher-Leck gestopft, das euch bislang den Spielspaß in Rostok vermiesen konnte.

Die kompletten Patch Notes im Überblick

Eine Liste aller Änderungen, die Patch 1.1.4 mit sich bringt, ist schnell erstellt:

Fixed crashes and freeze on shaders compilation

Fixed memory leak occurred at Rostok location

Fixed performance degradation when shooting/aiming on saves with long playtime

Implemented fixes, that should solve the problem causing saves to be lost on Xbox

Fixed a random crash related to UI animations.

Ihr seht: Auf das nächste wirklich große Update für Stalker 2 müssen wir wohl noch ein paar Wochen warten. Einen genauen Termin oder gar konkrete Infos dazu gibt es aber noch nicht.

Wenn ihr ohne Frust durch die verstrahlte Zone stromern wollt, solltet ihr mal einen Blick in unseren im obigen Kasten verlinkten Cheat-Guide werfen. Dort haben wir einige Codes zusammengestellt, die euch unter anderem unendlich Geld oder gar Unverwundbarkeit bescheren.

Trotz der technischen Macken ist Stalker 2 übrigens schon jetzt ein Erfolg für GSC Game World und Publisher Microsoft. Der Shooter hat sich bereits über zwei Millionen Mal verkauft, obendrauf dürften noch viele Spieler kommen, die den Titel via Game Pass genießen.