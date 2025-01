Stalker 2 zollt einer der besten Shooter-Missionen überhaupt Respekt

Stalker 2 hat ein Easter Egg für nostalgische Shooter-Fans zu bieten.

Die beiden Herren auf dem obigen Artikelbild haben sich nie getroffen und trotzdem etwas gemeinsam - und nein, wir reden nicht von den Atemmasken oder dem offensichtlichen Hang zum Tragen einer Waffe.

Der Rechte stammt aus dem 2024 erschienenen Stalker 2: Heart of Chornobyl, das dürften die meisten von euch sofort wissen. Aber links, aus welchem Spiel ist der? Wir geben euch ein paar Hinweise: Prypjat, Gänsehaut-Atmosphäre, Lieutenant Price - die Rede ist natürlich von Call of Duty 4: Modern Warfare aus dem Jahr 2007.

Ein Städtetrip der gefährlichen Sorte

Stadtluft hat ohnehin schon nicht den besten Ruf in Sachen Sauberkeit. Wer in Modern Warfare und Stalker 2 durch die Geisterstadt Pripyat läuft, sollte den Filter der Gasmaske aber sogar lieber stündlich wechseln. Die Gegend rund um den Atomreakter von Tschernobyl ist und bleibt gefährlich. Im vierten Teil von Call of Duty gibt es zwar keine Mutanten oder tödliche Strahlung, dafür aber zahlreiche Terroristen.

Die Älteren unter euch erinnern sich: In der Haut von Lieutenant Price schleicht ihr durch hüfthohes Gras, weicht Feinden aus, rennt durch verlassene Gebäude - die Atmosphäre der legendären Mission Gut getarnt ist bis heute fantastisch!

PLUS 5:42 Die zehn besten PC-Spiele - Platz 6: Call of Duty 4: Modern Warfare - »Das Game of Thrones der Ego-Shooter«

Dank Easter Egg zum kostenlosen Scharfschützengewehr

Offenbar finden das auch die Stalker-Entwickler von GSC Game World. Das ukrainische Studio hat in Stalker 2 nämlich ein Easter Egg versteckt, dass eindeutig eine Anspielung auf Modern Warfare ist.

Ihr müsst dafür bei eurem Besuch der Stadt Pripyat die Route der CoD-Mission in Stalker 2 nachlaufen und am Ende landet ihr an der Stelle, an der sich Lieutenant Price in Modern Warfare mit einem Scharfschützengewehr auf die Lauer legt.

Das Praktische: GSC Game World hat dort ebenfalls eine mächtige Waffe hinterlassen, samt Munition und einer Ausrüstungstasche mit weiterem Loot! Die genaue Route zeigt euch der YouTuber Muaxh03 in seinem Video:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Die Zone steckt voller Ostereier

Modern Warfare ist aber nicht der einzige große Name, der in Stalker 2 mit einem Easter Egg geehrt wird. Sogar der Zauberlehrling Harry Potter hat es in die verstrahlte Zone von Tschernobyl geschafft … aber wahrscheinlich nicht mehr hinaus.

Ebenfalls mit an Bord der Geehrten ist der eigene Vorgänger, Stalker: Shadow of Chernobyl. Die kleine Anspielung auf den ersten Teil der Shooter-Reihe versteckt sich sogar bereits im Hauptmenü von Stalker 2.

Ihr seht also: Auch die sonst so lebensfeindliche Zone hat ein Herz für kleine Geschichten, auf die nur die erkundungslustigsten Naturen stoßen. Gut möglich, dass im Laufe der Zeit noch weitere Easter Eggs gefunden werden.

Wenn ihr mehr zu Stalker 2 erfahren möchtet - etwa, ob das Spiel endlich halbwegs rund läuft -, haben wir euch in der obigen Box ein paar passende Artikel zum Thema verlinkt.