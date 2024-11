Stalker 2: Wann kommt unsere finale Test-Wertung?

Wie erklären, wie es mit dem Test von Stalker 2 auf GameStar.de weitergeht.

Seit dem 20. November 2024 ist das lang ersehnte Stalker 2 draußen und steht aktuell bei einer Steam-Bewertung von 80 Prozent positiv. Unsere Testversion litt allerdings besonders in späteren Gebieten unter massiven technischen Problemen, Performance-Einbrüchen und Bugs, weshalb wir zum Release nur eine vorläufige Wertung vergeben haben.

Wie es aktuell mit unserem Test weitergeht und wann ihr mit der finalen Wertung rechnen könnt, fassen wir euch hier kurz zusammen.

Was testen wir gerade?

Die aktuelle Release-Version, also das, was ihr auf PC und Xbox Series kaufen könnt, entspricht der Version, auf der auch unser Test basiert. Der 139 GB große Day-0-Patch wurde von den Entwicklern einen Tag vor Release aufgespielt. Einen Patch nach Release gab es noch nicht – den hatten die Entwickler aber bereits in einer Pressemail angekündigt.

Da wir aufgrund der umfangreichen Kampagnenspielzeit noch nicht das Finale des Shooters gesehen haben, spielen wir aktuell die letzten Gebiete und Story-Missionen. Außerdem wollen wir auch noch in alte Speicherstände zurückkehren und überprüfen, ob die insgesamt vier Patches während unserer Review-Phase etwas verändert haben. Das machen wir auf unterschiedlichen Testrechnern, damit wir das Ausmaß der Fixes oder der weiter bestehenden Probleme besser einschätzen können.

Auf den letzten Metern mit der Release-Version treten bei uns aktuell noch viele Bugs, Technik- und Performance-Probleme auf, was den Spielspaß stark beeinträchtigt.

Kleiner Spoiler vorab: Ab Prypjat (nach etwa 70 Spielstunden) hatten wir auf einem Testsystem massive Verschlechterungen der Performance, der Bugs und der Gegner-KI gespürt. Gegner spawnen in Massen aufeinander, reagieren aber kaum auf unsere Spielfigur. Eigentlich bereits tote Gegner stehen wieder auf. Die Performance kesselt in der Open World, in Dialogen und auch gerne mal in Bosskämpfen auf 10 FPS runter.

Und einen Bosskampf aus der Hauptstory konnten wir gar nicht beenden, weil der Boss mittendrin selbst nach 20 Versuchen verschwindet. Auf einem anderen Testrechner ging der Bosskampf problemlos weiter und auch die miese Performance fing sich wieder ein. Die Frame-Zahlen springen aber trotzdem stark hin und her, was weit von einem wirklich flüssigen Spielerlebnis ist. Weitere Details gibt es dann im Test-Update.

Wann kommt die Wertung?

Weil die Erfahrungen auf unterschiedlichen Systemen so vielfältig ausfallen, wollen wir uns für die Wertung noch ein paar Tage Zeit nehmen. Das aktualisierte Test-Update samt Wertung lest ihr voraussichtlich diesen Sonntag, den 24. November 2024, auf GameStar.de. Der Test wird dann 24 Stunden für alle zugänglich sein.

Falls ihr noch konkrete Fragen an unsere Tester habt, dann stellt sie in den Kommentaren. Erzählt uns auch gerne, wie Stalker 2 aktuell bei euch läuft.