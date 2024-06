Mutanten und Anomalien: Stalker 2 zeigt neuen Trailer und der hat es in sich

Auch im neuen Trailer zu Stalker 2 gibt es wieder tödliche Anomalien zu sehen.

Auf dem Xbox Showcase wurden viele Spiele gezeigt und darunter befand sich auch ein neuer Trailer zu Stalker 2: Heart of Chornobyl. Wir haben nicht nur das Video für euch, sondern auch eine ausführliche Analyse des Gezeigten, falls ihr gerade unterwegs seid und das rund zweieinhalb Minuten lange Filmchen nicht sofort schauen könnt.

Doch lieber gucken? Haben wir uns gedacht, hier, bitte sehr:

2:47 Neuer Trailer zu Stalker 2: Nie war die Zone schöner - und gefährlicher!

Eine wunderschöne Spielwelt voll tödlicher Gefahren

Die Zwischenüberschrift fasst schon ganz gut zusammen, was wir in dem Trailer zu sehen bekommen. Das ist zwar keine Neuigkeit, wird aber nochmals untermauert: Stalker 2 wird die große Stärke des Vorgängers erben und eine faszinierende, hübsch in Szene gesetzte Spielwelt bieten, in der jeder Schritt euer letzter sein kann.

Das wird bereits zu Beginn des Trailers klar, denn da blickt der Stalker kurzerhand in den Pistolenlauf eines anderen Zonenbewohners. Was er sagt, wissen wir nicht - denn im gesamten Video wird ukrainisch gesprochen. Ist aber auch egal, denn zehn Sekunden später folgt ein Aha! -Moment: Wir treten hinaus in die verstrahlten Weiten der Zone rund um das AKW Tschernobyl.

Beeindruckend: die Vegetationsdichte. Gras wiegt sanft vor sich hin, Blätter fliegen durch die Luft, die Anomalie bewegt sich sanft hin und her … Moment, die Anomalie? Ach ja, die seltsamen und vor allem tödlichen Phänomene dürfen auch in Stalker 2 nicht fehlen.

Einige der spannendsten Momente aus dem Trailer haben wir auch als Screenshots für euch parat:

Screenshots aus dem neuesten Trailer zu Stalker 2

Was sehen wir sonst noch im neuen Trailer?

Das PDA: Für den Bruchteil einer Sekunde sehen wir die Map der Spielwelt, die wir wieder per PDA aufrufen können. Das Gerät erinnert vom Look her stark an das Pendant im ersten Stalker.

Für den Bruchteil einer Sekunde sehen wir die Map der Spielwelt, die wir wieder per PDA aufrufen können. Das Gerät erinnert vom Look her stark an das Pendant im ersten Stalker. Stahl und Beton: Auf einem heruntergekommenen Fabrikgelände macht sich der Stalker bereit für einen zünftigen Schusswechsel gegen Banditen. Auch hier zeigt sich, dass die Atmosphäre des Vorgängers trotz der deutlich moderneren Grafik gut in die Neuzeit gehievt wurde.

Auf einem heruntergekommenen Fabrikgelände macht sich der Stalker bereit für einen zünftigen Schusswechsel gegen Banditen. Auch hier zeigt sich, dass die Atmosphäre des Vorgängers trotz der deutlich moderneren Grafik gut in die Neuzeit gehievt wurde. Mutanten…hunde? Mit einer Schrotflinte macht der Stalker einigen mutierten Viechern den Garaus.

Mit einer Schrotflinte macht der Stalker einigen mutierten Viechern den Garaus. Schraube locker : Wir können wieder Schrauben werfen, um Anomalien aufzuspüren, statt in sie reinzutreten. Viele der Anomalien kann man aber ehrlich gesagt kaum übersehen, wie der Trailer ebenfalls mehrfach beweist.

: Wir können wieder Schrauben werfen, um Anomalien aufzuspüren, statt in sie reinzutreten. Viele der Anomalien kann man aber ehrlich gesagt kaum übersehen, wie der Trailer ebenfalls mehrfach beweist. Mein Messer? Dein Messer? Zum Ende des Videos gibt es ein Duell um Leben und Tod. In welcher Brust wird das Messer enden? Das sieht in unseren Augen stark nach einer Ingame-Zwischensequenz aus.

Zum Ende des Videos gibt es ein Duell um Leben und Tod. In welcher Brust wird das Messer enden? Das sieht in unseren Augen stark nach einer Ingame-Zwischensequenz aus. Gefährliche Umwelt : Von wegen frische Luft ist gesund ! Der gigantische Wirbelsturm, der sich mitten auf den Stalker zubewegt und wahrscheinlich jede Feinstaub-Skala sprengt, beweist das Gegenteil! Derlei Unwetter sollen regelmäßig in der Spielwelt von Stalker 2 anzutreffen sein.

: Von wegen ! Der gigantische Wirbelsturm, der sich mitten auf den Stalker zubewegt und wahrscheinlich jede Feinstaub-Skala sprengt, beweist das Gegenteil! Derlei Unwetter sollen regelmäßig in der Spielwelt von Stalker 2 anzutreffen sein. Zuflucht: Erstmals sehen wir einen der Hubs in Stalker 2. In diesen Zufluchtsstätten finden wir Auftraggeber, Händler und andere Gestalten. Beeindruckend hierbei ist vor allem der Detailreichtum der Spielwelt. Achtet alleine mal darauf, wie kleinteilig die Auslagen der Händler gestaltet wurden.

Die Veröffentlichung von Stalker 2 ist übrigens weiterhin für den 5. September 2024 vorgesehen. Ein gutes Zeichen? Das ist fraglich, denn als wir den Ego-Shooter im vergangenen Jahr auf der gamescom anspielen konnten, fiel uns vor allem die unausgereifte Performance negativ auf. Bleibt also zu hoffen, dass das knappe Jahr Entwicklungszeit das Ruder noch herumgerissen hat.

Gefällt euch das neue Videomaterial zu Stalker 2? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!