Star Citizen: Alle Neuigkeiten zum MMO und Squadron 42 von der CitizenCon

Die CitizenCon 2952 ist vorbei und hatte so einige Ankündigungen zu Star Citizen in petto, die das Spiel nach dem Willen der Entwickler komplett umkrempeln sollen. Welche neuen Inhalte und Features vorgestellt, und alle Trailer und Videos, die veröffentlicht wurden findet ihr hier. Damit ihr euch nicht die Finger wund scrollt, könnt ihr auch mit unserem Inhaltsverzeichnis durch den Artikel navigieren:

Was ist mit Squadron 42?

Die Singleplayer-Kampagne von Star Citizen war auf der CitizenCon auch ein Gesprächsthema, allerdings gab es hier keine nennenswerten Ankündigungen oder Updates. Zu sehen gab es aber tatsächlich etwas: So sind die Aufnahmen der neuen Kontroll-Modi wohl in Squadron 42 aufgenommen worden, da sie zunächst für dieses entwickelt wurden.

Erste Eindrücke von Pyro

Beinahe eine halbe Stunde lang wurden die Planeten des kommenden Systems Pyro vorgestellt. Wir bekommen wir bereits eindrucksvolle Bilder von den sehr vielfältigen Himmelskörpern. So sehen wir einen Planeten, der über und über von blauen Kristallen bedeckt ist, aber auch lebendigere Landschaften:

Unter anderem sehen wir kleinere Wälder, Ozeane, gigantische Krater und Vieles mehr.

Neue Quests: Untersuchungen

Mit den Untersuchungen soll in Zukunft nicht nur ein neuer Typ von Quests, sondern ein ganz neuer Spielstil in Star Citizen möglich sein. Hier betätigt ihr nämlich nicht als Entdecker oder Kämpfer, sondern untersucht mysteriöse Vorfälle und geht Geheimnissen auf den Grund wie ein Detektiv:

Nachdem sie verschiedene Konzepte durchdachten, haben sich die Entwickler hier darauf verständigt, die neuen Missionen relativ offen zu gestalten. So sucht ihr hier selbstständig (und ohne exakte Questmarker) nach Hinweisen, die euch dann an neue Orte führen, oder zu einem vorläufigen Schluss kommen lassen.

Ihr könnt euch nach dem Entdecken einiger Hinweise entscheiden, die in diesem Moment wahrscheinliche Lösung des Rätsels zu akzeptieren, und die Quest abzuschließen. Forscht ihr aber weiter nach, und findet alle Hinweise, findet ihr die Wahrheit heraus und bekommt eine Bonus-Belohnung.

Untergrund-Anlagen vorgestellt

Ebenfalls in Entwicklung sind große planetare Fabriken und Lagerhäuser, die sich vor allem im Untergrund befinden. Diese sollt ihr dann wahrscheinlich auch im Rahmen von Missionen erkunden können und Spielerinnen und Spielern jede Menge Gameplay-Gelegenheiten bieten. So könnt ihr euch entweder durch die Anlage schleichen und kämpfen, um bestimmte Gegenstände zu stehlen. Oder ihr löst Rätsel, um weiterzukommen.

Wie die neuen Industrie-Anlagen aussehen sollen, und was man bei deren Design im Hinterkopf behielt, erklären die Entwickler im obigen Video. Viele dieser Ideen befinden sich allerdings noch in der Konzeptphase und werden noch eine Weile brauchen, bis sie umgesetzt werden.

Neue Geschwindigkeits-Modi

Zunächst vor allem für die Singleplayer-Kampagne Squadron 42 arbeiten die Entwickler an einer grundlegenden Änderung bei der Schiffssteuerung. Diese soll aber wohl mit Alpha 4.0 auch in das persistente Universum kommen.

Im Video erklären die Entwickler, dass Kämpfe zwischen Raumschiffen ihrer Meinung nach bisher oft zu schnell waren. Schiffe flogen in hoher Geschwindigkeit aneinander vorbei, beschossen sich und waren schon weit voneinander entfernt, bis sie umdrehen und den Vorgang wiederholen konnten. Die Befürchtung war nun, dass sich die Kämpfe so ziemlich langweilig anfühlen.

Um dieses Problem zu lösen, sollen nun zwei unterschiedliche Betriebsmodi eingeführt werden. Im Standard-Kontrollmodus könnt ihr eure Waffen und Schilde benutzen, allerdings ist eure Geschwindigkeit auf 200 bis 300 Meter pro Sekunde beschränkt. Wollt ihr dagegen euren Quantumantrieb benutzen, um deutlich höhere Geschwindigkeiten zu erreichen, werden Waffen und Schilde deaktiviert.

Das eröffnet neue Gameplay-Möglichkeiten, so könnt ihr nun vor einem möglichen Kampf entscheiden, die Flucht zu versuchen, und in den Quantum-Modus umschalten. Dann seid ihr allerdings kurz ungeschützt. Bestimmte Schiffstypen können das dann ausnutzen, und sind etwa in der Lage, euren Quantumantrieb zu stören, um euch an der Flucht zu hindern.

Überarbeitetes Lorville

Gezeigt wurden außerdem die Pläne für ein überarbeitetes Lorville, der ersten Stadt von Star Citizen. Diese soll deutlich größer werden und mehr Raum für Erkundungsflüge bieten. Es werden außerdem mehrere Landeplätze eingerichtet, von denen ihr dann später Innenräume erkunden könnt. Um die Landeplätze werden die Umgebungen außerdem detailreicher gestaltet.

Endlich Multicrew-Gameplay?

Als nächstes sprachen die Entwickler darüber, wie Ressourcenmanagement Star Citizen grundsätzlich verändern soll. So müsst ihr etwa in Zukunft darauf achten, in eurem Schiff die Balance von Energie, Treibstoff und Kühlmittel aufrechtzuerhalten. Auch die Lebenserhaltungssysteme sollen Ressourcen verbrauchen, die ihr stets an Bord haben müsst. Bestimmte Systeme, wie die künstliche Gravitation, könnt ihr auch abschalten um Energie zu sparen.

Ihr sollt außerdem exakt festlegen können, wie und worauf Ressourcen und Energie eures Schiffs verteilt werden. Wie das funktioniert, sehr ihr etwa ab Minute neun im Video:

Wird euer Schiff beschädigt, könnt ihr einzelne Komponenten austauschen oder reparieren. Wenn ihr sie durch bessere Teile ersetzt, könnt ihr sogar die Leistung eures Schiffs steigern. Auf Schiffen mit mehreren Crewmitgliedern kann der Kapitän Rollen verteilen und Zugang zu bestimmten Kontrollen des Schiffs ermöglichen. Als taktischer Offizier verteilt ihr etwa Energie auf die verschiedenen Schilde, als Ingenieur führt ihr Reparaturen durch und als Schütze habt ihr die Kontrolle über die Waffen des Schiffs.

Bis all diese Features fertig sind, dauert es wohl noch eine Weile. Diese große Ankündigung bestätigt aber wohl die Meinung von Redakteur Peter:

Neue Schiffe

Wenig überraschend wurden auf der CitizenCon auch mehrere neue Schiffe und Fahrzeuge vorgestellt. Hier sehr ihr sie auch im Video, weiter unten fassen wir kurz zusammen, welche Schiffe angekündigt wurden, und durch was sie sich auszeichnen.

Crusader Spirit: Hat Platz für zwei Crewmitglieder und ist in drei Varianten verfügbar. Ihr könnt es entweder als Frachtschiff, Bomber oder Luxusschiff für den Transport von VIPs erwerben.

Hat Platz für zwei Crewmitglieder und ist in drei Varianten verfügbar. Ihr könnt es entweder als Frachtschiff, Bomber oder Luxusschiff für den Transport von VIPs erwerben. Drake Corsair: Mittleres Schiff mit Platz für bis zu Vier Crewmitglieder, das vor allem der Erkundung dient. Mit diesem robusten Schiff könnt ihr lange Zeit abseits der Zivilisation verbringen und unbewohnte Planeten entdecken. Außerdem verfügt es auch über zahlreiche Waffen.

Mittleres Schiff mit Platz für bis zu Vier Crewmitglieder, das vor allem der Erkundung dient. Mit diesem robusten Schiff könnt ihr lange Zeit abseits der Zivilisation verbringen und unbewohnte Planeten entdecken. Außerdem verfügt es auch über zahlreiche Waffen. Greycat STV: Bereits veröffentlicht wurde dieser schnelle Geländewagen, der sich hervorragend eignet, um Rennen mit euren Mitspielern auszutragen und Planeten vom Boden aus zu erkunden. Das Fahrzeug verfügt über zwei Sitzplätze.

Das Leben als Outlaw

In einem vierminütigen Video zeigt Star Citizen, wie das Leben in den weniger zivilisierten und gesetzlosen Ecken des Universums aussehen soll. Wenn ihr euch selbst eher als Outlaw seht, dann solltet ihr euch hier nach passenden Gelegenheiten umsehen.

Neuer Community-Hub

Zuletzt stellen die Entwickler den überarbeiteten Community-Hub vor, den ihr bereits selbst ausprobieren könnt. Der soll es der Community von Star Citizen ermöglichen, leichter Fan-Inhalte zu teilen und zu finden, sowie mit anderen Spielern zu kommunizieren. Dass die Community von Star Citizen zu beeindruckenden Dingen in der Lage ist zeigt auch dieses Beispiel eines von einem Fan erstellten Spiels.