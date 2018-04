Wir wissen doch alle, was bei einer Raumschlacht wirklich entscheidend ist. Das beste Schiff? Quatsch. Die heißesten Laser? Ebenfalls Unsinn. Wichtig ist vor allem die richtige Frisur! Nur wer gut gestylt durch All düst, kann wirklich Eindruck machen. Und das ist jetzt endlich auch in Star Citizen möglich.

Die neue Alphaversion 3.1 baut einen Charaktereditor ins Weltraumspiel ein, mit dem ihr eurem Piloten ein besonders hübsches (oder hässliches) Antlitz samt schicker Frise verpassen könnt. Das Tool wurde bereits vor einigen Wochen im Around-the-Verse-Video (ab Minute 10:25) gezeigt:

Passend zum neuen Look könnt ihr euch auch ein neues Schiff gönnen. Fünf Raumer kommen mit Patch 3.1 neu ins Spiel:

Aegis Reclaimer

Anvil Terrapin

Tumbril Cyclone

MISC Razor

Nox Kue

Grundlagen für User-Missionen gelegt

Die Alpha 3.1 geht aber auch in Sachen Gameplay einen wichtigen Schritt. Mit der Einführung von Beacons, also Signalfeuern, werden die Grundlagen für nutzergenerierte Missionen geschaffen. Piloten können so ein Signal absetzen, um andere Spieler zu Hilfe zu rufen, entweder für einen Kampf oder als Transport.

Für diese Aufträge legt ihr fest, dass nur Spieler mit einem bestimmten Ansehen sie annehmen können und schreibt eine Belohnung aus.

Um Trolling zu verhindern, gibt es ein Bewertungssystem. Wenn ihr eine Mission erfolgreich abschließt, wird sie automatisch positiv bewertet, solltet ihr sie jedoch abbrechen, habt ihr die Wahl sie positiv oder negativ zu bewerten.

Auf Seite 2 findet ihr die offiziellen englischen Patch-Notes für die Alpha 3.1.