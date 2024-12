Die beste Enterprise: Star Trek diskutiert Jahrzehnte alte Frage, was ist eure Antwort?

Selbst Captain Picard (Patrick Stewart) ist überfragt: Welche Enterprise ist von allen Raumschiffen in Star Trek die beste? (Bilder: Paramount)

Über die besten Star-Trek-Spiele haben wir uns bei GameStar schon ausgiebig den Kopf zermartert. Aber was ist eigentlich die beste Enterprise aus allen Serien?

Mit dieser Frage machen wir jetzt vermutlich ein riesiges Fass auf, aber hey: Die Macher von Star Trek befassen sich auch damit. Aber bevor wir erklären, was es damit auf sich hat, wollen wir von euch wissen, welches Raumschiff mit dem Namen Enterprise ihr bevorzugt.

Damit ihr sie noch einmal alle vor Augen habt, zeigen wir die in der Umfrage zur Auswahl stehenden Modelle (kein Spiegeluniversum und keine alternativen Zeitlinien mit Ausnahme der Kelvin-Timeline aus den neuen Kinofilmen) in unserer Bildergalerie:

Die offizielle Star-Trek-Antwort

Natürlich gibt's auch bei den mit der Star-Trek-Lizenz betrauten Unternehmen unzählige Nerds, die sich über dieses Thema austauschen. Der Verlag IDW Publishing hat die Frage jetzt ganz offiziell in einem neuen Comic behandelt.

In Star Trek #26: When the Walls Fell der Autoren Collin Kelly und Jackson Lanzing treffen zwei Sternenflotten-Crews aufeinander. Durch sich miteinander kreuzende Zeitlinien interagiert die erste Star-Trek-Crew der originalen Enterprise unter Captain Kirk mit einer aus verschiedenen Serien gegriffenen Gruppe von Charakteren, welche die USS Theseus bemannen. Darunter sind etwa Captain Sisko aus Deep Space Nine oder eine alte Version von Ingenieur Scotty.

0:25 Das Mobile-Spiel Star Trek: Fleet Command hat die Enterprise D im Angebot

Autoplay

Bei der ersten Begegnung der beiden Raumschiffe tauschen sich die Figuren über das Design der ursprünglichen Enterprise-A aus. Tom Paris (Star Trek: Voyager) spricht dabei die Unterschiede zu der Enterprise an, die er aus der Kelvin-Zeitlinie kennt.

Hierbei bemerkt er mit Blick auf die abgerundeten Kanten und das weniger eckige Design der überarbeiteten Enterprise-A des Reboots von 2009 im Vergleich zum Original aus der 1966 gestarteten Ursprungsserie: »Ich habe die Enterprise-A gesehen, das ist nicht die Enterprise-A. Sie ist schwungvoller und hat mehr Style.«

Seid ihr der gleichen Meinung wie Tom Paris, seht ihr also die Enterprise-A aus den drei Reboot-Filmen mit Chris Pine als Captain Kirk auch der ursprünglichen Version überlegen? Und welche Enterprise aus Serien und Filmen ist euer persönlicher Favorit, welche ist also das coolste aller Föderations-Raumschiffe mit diesem Namen?

Sagt's uns in der Umfrage und den Kommentaren!