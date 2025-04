Star Trek: Deutscher Fanfilm Loreley ist 66 Minuten Science-Fiction mit Herzblut

Star Trek: Loreley ist ein Fanfilm mit CGI-Effekten und echten Schauspielern aus Deutschland. In Kürze soll der dritte Teil erscheinen - gratis.

Fanprojekte im Star Trek-Universum gibt es viele – doch nur wenige erreichen einen Umfang wie das ambitionierte deutsche Filmprojekt Loreley.

In zwei Teilen, erschienen 2022 und 2024, erzählen unabhängige Filmschaffende auf YouTube eine Geschichte aus dem bekannten Sci-Fi-Kosmos, ohne offiziellen Bezug zur Marke, aber mit viel handwerklichem Einsatz.

Zusammen kommen die beiden Filme auf 66 Minuten Laufzeit - und ein dritter Teil ist für 2025 angekündigt:

Eine neue Geschichte

Der erste Teil mit dem Titel Loreley: Kommandoübernahme bildete 2022 den Auftakt. 2024 folgte der zweite Film, Monster. Im Zentrum steht die Crew des Sternenflotten-Raumschiffs Loreley, die sich mit den Folgen einer mysteriösen Seuche, einem undurchsichtigen Wissenschaftler und aufgebrachten Klingonen auseinandersetzen muss.

Die Handlung setzt auf bekannte Star Trek-Elemente, steht aber auf eigenen Beinen und verzichtet auf Gastauftritte bekannter Darsteller wie in manch anderen Fanfilmen. Alle Teile sind kostenlos auf YouTube verfügbar, sie haben zusammen über 42.000 Views gesammelt und sind komplett auf Deutsch:

Die Produktion des bislang aufwendigsten zweiten Teils nahm rund zwei Jahre in Anspruch. Nach einem halben Jahr Drehbucharbeit wurden die Szenen in insgesamt 14 Drehtagen realisiert – darunter neun Außendrehs in der niedersächsischen Steller Heide sowie vier Tage vor dem Greenscreen. Die Nachbearbeitung erfolgte unter anderem mithilfe von 3DS Max, Unreal Engine 5 und Davinci Resolve.

Laut Produzent Dennis Strauß lag das Budget zwischen 5.000 und 6.000 Euro. Insgesamt standen 24 Darstellerinnen und Darsteller vor der Kamera. Entsprechend mussten viele Aufgaben im kleinen Team parallel gestemmt werden.

Dritter Teil in Vorbereitung

Die Geschichte der Loreley soll mit einem dritten Teil fortgesetzt werden: Erstkontakt ist für das Frühjahr 2025 angekündigt. Darin beamt die Crew auf eine Minenkolonie herunter, deren Arbeiter nicht sonderlich gut auf die Föderation zu sprechen sind.

Die Zeitspanne zwischen Teil 2 und 3 wurde mit einem Prelude-Video überbrückt. In dem steht der berühmte Kobayashi Maru im Fokus, ein Charaktertest für angehende Sternenflottenoffiziere, der Kadetten mit einem unlösbaren Szenario konfrontiert.

Captain James T. Kirk hat den Test als einzige Person in der Geschichte von Star Trek gelöst - indem er schamlos schummelte.