Star Trek: Für einen neuen Film kehrt mit 83 Jahren nochmal Patrick Stewart als Picard zurück

Trekkies werden Patrick Stewart als Jean-Luc Picard nicht so schnell los: Denn jetzt befindet sich offenbar ein neuer Star-Trek-Film in Arbeit, der sich voll und ganz um den mittlerweile 83-jährigen Schauspieler dreht. Das verrät Stewart als Gast beim HappySadConfused-Podcast persönlich.

Seid aber schon mal gewarnt: Dabei bestätigt Sir Patrick Stewart nicht explizit, dass es sich um einen komplett neuen Kinofilm handelt. Viel eher entsteht der Eindruck, dass er für eine Art Abschlussfilm seiner drei Staffeln starke Star-Trek-Serie zurückkehrt: Picard.

Zu Stewarts Picard-Rückkehr bleiben viele Fragen offen

Mit konkreten Details zu dem Projekt hält sich Stewart ebenfalls noch bedeckt: Um was genau es geht und wann der Film erscheinen könnte, bleibt noch offen. Sollte das Projekt tatsächlich verfilmt werden, dürfte es aber noch ein paar Jahre dauern, bis es auf der großen Kinoleinwand oder dem kleinen Streaming-Bildschirm zu sehen ist.

Es steht aber zumindest schon einmal fest: Sir Patrick Stewart ist voller Aufregung und Vorfreude bezüglich der Möglichkeit, noch einmal seinen legendären Captain der USS Enterprise verkörpern zu dürfen. Denn wenn ihn etwas reizt, dann die Chance, mit Picard herumzuexperimentieren und dessen zusätzlichen Facetten zu ergründen.

Patrick Stewart kehrte bereits 2020 als Jean-Luc Picard für seine persönliche Star-Trek-Serie zurück, die allerdings für Diskussionen sorgten: Zwar kamen alle drei Staffeln bei Kritikern durch die Bank weg gut an (Season 3 kommt zum Beispiel bei Rotten Tomatoes auf stolze 98 Prozent), viele kreative Entscheidungen eckten aber bei Zuschauern ordentlich an.

Wie sieht es eigentlich mit Star Trek 4 aus?

2023 wurde die Serie dann nach drei Staffeln beendet, während die Geschichte von Picard nun aber doch noch fortgeführt werden könnte. Darüber hinaus arbeitet Paramount an einem neuen Star-Trek-Reboot fürs Kino (nachdem aus dem geplanten Film von Quentin Tarantino nichts wurde), zu dem es im September 2023 ein letztes Update via Variety gab.

Worum sich Star Trek 4 dreht, welche Darsteller vor der Kamera steht und in welche Richtung sich das neue Universum dann begeben wird, bleibt aktuell noch offen.

Was haltet ihr davon, dass Sir Patrick Stewart nochmal als Jean-Luc Picard zurückkehren könnte? Habt ihr seine Solo-Serie im Star-Trek-Universum bereits gesehen und wenn ja, wie gut hat sie euch gefallen? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an das Kino-Reboot von Star Trek?