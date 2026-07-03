Star Trek: Das berühmte »Riker-Manöver« von Jonathan Frakes hat einen ernsten Hintergrund

Das Riker-Manöver klingt richtig dramatisch, aber eigentlich geht es nur ums Hinsetzen. Bildquelle: Paramount

Commander William T. Riker (Jonathan Frakes) ist ein absoluter Charmebolzen und hat im Star-Trek-Universum schon einige Frauenherzen gebrochen. Seine Coolness verliert er auch nicht, wenn er sein berühmtes »Riker-Manöver« ausführt.

Während sich andere einfach normal auf einen Stuhl setzen, schwingt Riker in einer fließenden Bewegung ein Bein über die Stuhllehne und setzt sich hin. Fans ist das natürlich aufgefallen, und sie haben die Art und Weise, wie er sich auf diverse Sitzmöbel platziert, liebevoll auf den Namen »Riker-Manöver« getauft.

Tatsächlich machte Frakes das aber nicht, um besonders lässig zu wirken. Dahinter steckt ein medizinischer Grund, der sich durch einen früheren Job entwickelt hat.

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Besser für den Rücken

Auf Reddit enthüllte AmishAvenger vor einigen Jahren, dass Jonathan Frakes sich mal bei einem Job als Möbelpacker eine Rückenverletzung zugezogen hat. Um seine Rückenpartie zu schonen, führte er daher das Riker-Manöver aus. Deshalb lehnte er am Set übrigens auch so oft an Stühlen und anderen Gegenständen oder legte stets eines seiner Beine hoch. Das viele Stehen ist halt nicht gut für den Rücken!

Wie wir wissen, müssen Szenen oft wiederholt werden, bis sie wirklich im Kasten sind. Demnach war es für Frakes wohl zu anstrengend, sich immer wieder hinzuhocken, wieder aufzustehen, sich umzudrehen und dabei immer wieder den Rücken zu verrenken.

Falls ihr gerade denkt: Das kann ja jeder behaupten! Der Kommentar wurde von Wil Wheaton alias Wesley Crusher unterstützt und bestätigt. Der 53-jährige Darsteller war fünf Jahre lang an der Seite von Frakes und Co. in Das nächste Jahrhundert zu sehen (via Reddit).

Viele Fans dachten lange Zeit, dass die Art, wie sich Frakes hinsetzt, einfach zu seinem Charakter gehört, um zu zeigen »wie gelassen er ist.« User dvsdrp scherzte derweil: »Er hat wirklich Glück, dass Stühle in der Zukunft keine Armlehnen mehr haben.«

Ihr wollt noch einmal in Erinnerungen schwelgen? Hier könnt ihr euch eine Minute lang anschauen, wie Frakes sein »Riker-Manöver« zum Besten gibt:

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Und jetzt probieren wir alle einmal das Riker-Manöver aus. Na, saht ihr auch so lässig dabei aus wie Frakes?