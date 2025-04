Star Trek: Voyager bekommt nach 30 Jahren eine offizielle Fortsetzung, aber nicht als TV-Serie

Zum 30-jährigen Jubiläum der Science-Fiction-Serie Star Trek: Voyager erscheint tatsächlich noch eine offizielle Fortsetzung.

Diese neue Geschichte knüpft direkt an die Ereignisse der siebten Staffel und das Serienfinale Endgame/Endspiel an und verspricht, die Abenteuer der Crew um Captain Kathryn Janeway weiterzuerzählen Dafür wechselt Voyager allerdings das Medium.

Der Release ist für September 2025 geplant.

Homecoming will offene Fragen beantworten

Seit dem Ende der TV-Serie im Jahr 2001 haben sich viele Zuschauer gefragt, wie es mit der Besatzung der USS Voyager nach ihrer Rückkehr zur Erde weiterging.

Zwar gab es in der Vergangenheit einige Romane, die diese Lücke zu füllen versuchten, doch nun erhalten Fans eine offizielle Fortsetzung in Comic-Form. Diese wird von IDW Publishing veröffentlicht, einem Verlag, der bereits zahlreiche Star Trek-Comics herausgebracht hat.​

Das Cover von Homecoming gibt's in zwei Varianten, rechts ein bekanntes Foto von Darstellerin Kate Mulgrew (Captain Janeway).

Die Handlung des Comics setzt unmittelbar nach der letzten Episode der Serie an und könnte einige der offenen Fragen aus dem Finale beantworten. Andere IDW-Bücher sowie die Serie Star Trek: Lower Decks haben bereits das Schicksal von B'Elanna Torres (sie dient unter Worf auf der Defiant) und Harry Kim (Teil der Starfleet-Spionageabteilung) aufgeklärt. Aber es gibt immer noch Lücken, die Homecoming füllen könnte.

Ein Notfall kurz vor Erreichen der Erde

IDW hat bereits das Cover für Homecoming zusammen mit der Ankündigung zweier weiterer Comic-Serien mit je fünf Büchern (Red Shirts und Strange New Worlds: Seeds of Destruction, Release im Juli und August 2025) veröffentlicht. Für die Umsetzung des Comics konnte IDW Publishing erfahrene Autoren und Zeichner gewinnen, die bereits in der Vergangenheit an Star Trek-Projekten gearbeitet haben:

»Dreißig Jahre nach dem unvergesslichen Debüt der Serie kehren Captain Janeway und die Crew der U.S.S. Voyager für eine letzte Mission zurück, bevor sie sich auf den Heimweg machen! Von den einfallsreichen Co-Autoren Tilly und Susan Bridges und dem gefeierten Zeichner Angel Hernandez erscheint diesen September Star Trek: Voyager - Homecoming, eine fünfbändige limitierte Serie, die die endgültige Auflösung bietet, auf die die Fans seit Jahrzehnten gewartet haben. Die letzte Einstellung der mit dem Emmy ausgezeichneten Serie zeigt das ikonische Schiff, das sich der Erde nähert, bevor der Bildschirm dunkel wird … Aber was wäre, wenn es nur wenige Augenblicke danach noch einen letzten Notfall für den entschlossenen Captain Janeway und ihre tapfere Crew gäbe?«

»Eine Ehre, daran teilhaben zu dürfen«

»Wir sind unglaublich aufgeregt, Star Trek: Voyager - Homecoming zu schreiben«, sagen die Co-Autoren Tilly und Susan Bridges. »Als lebenslange Trekkies freuen wir uns, Teil der Feierlichkeiten zum 30. Jubiläum von Voyager zu sein.«

»Ich arbeite seit vielen Jahren an Star Trek-Projekten und hatte die Gelegenheit, an unglaublichen Geschichten mitzuwirken und Teil von aufregenden Abenteuern zu sein«, fügt Angel Hernandez hinzu. »Ich bin mir sicher, dass dies einer dieser besonderen Momente sein wird, der Teil der wunderbaren Geschichte von Voyager sein wird, und es ist eine Ehre für mich, daran teilhaben zu dürfen.«