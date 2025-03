Wer ist der beste Star Trek-Captain und warum ist es Sisko?

Janeway (Kate Mulgrew) und Kirk (William Shatner) sind nur zwei legendäre Raumschiffkapitäne in der Geschichte von Star Trek. Wer ist euer Favorit?

Wenn es eine Konstante im Star Trek-Universum gibt, dann ist es die unermüdliche Debatte darüber, wer der beste Captain aller Zeiten ist. Jede Generation von Fans hat ihren Favoriten – sei es der charismatische Draufgänger, die kluge Strategin oder der stoische Diplomat.

Aber mal ehrlich: Die einzig wahre Antwort ist doch Benjamin Sisko, oder?

Natürlich wollen wir euch das nicht einfach so diktieren (obwohl wir es gerne würden). Deswegen starten wir eine Umfrage, um herauszufinden, wen ihr als den besten Star Trek-Captain seht.

Wird Kirk mit seinem legendären Charisma triumphieren? Picard als Mann mit dem perfekten Pokerface? Oder kann sich Rückkehrer Pike an die Spitze setzen? Über diese Frage könnten Science-Fiction-Fans wahrscheinlich wochenlang diskutieren.

Bei der Auswahl haben wir uns auf die wichtigsten Persönlichkeiten aus den Serien konzentriert. Falls ihr einen anderen Favoriten habt (Lorca, anyone?), schreibt uns ihn oder sie gerne in die Kommentare!

Wenn ihr euch übrigens an einen Tiefpunkt von Star Trek zurückerinnern wollt, haben wir da was für euch:

Welcher Sternenflotten-Captain ist der oder die beste?

Ihr habt die Wahl zwischen folgenden Captains (geordnet nach Sternenflottenprotokoll, also alphabetisch):

Benjamin Sisko (Deep Space Nine) – Hat den Dominion-Krieg gewonnen, die bajoranische Religion geprägt und ist der einzige Captain mit einer echten Faustkampftechnik.

(Deep Space Nine) – Hat den Dominion-Krieg gewonnen, die bajoranische Religion geprägt und ist der einzige Captain mit einer echten Faustkampftechnik. Carol Freeman (Lower Decks) – Die wahre Heldin der Cerritos-Crew, die sich mit Bürokratie und Ransom herumschlagen muss.

(Lower Decks) – Die wahre Heldin der Cerritos-Crew, die sich mit Bürokratie und Ransom herumschlagen muss. Christopher Pike (Strange New Worlds) – Strahlt Optimismus und Führungsstärke aus – und kann gleichzeitig hervorragend kochen.

(Strange New Worlds) – Strahlt Optimismus und Führungsstärke aus – und kann gleichzeitig hervorragend kochen. James T. Kirk (The Original Series) – Die Definition eines Captain-Abenteurers, geschult in Faustkampf, Diplomatie und einer sehr entspannten Haltung zu den Förderations-Regeln.

Jean-Luc Picard (The Next Generation) – Shakespeare-Experte, Stratege, Flötenspieler. Trinkt zum Beginn jeder Krise erst einmal einen Earl Grey.

(The Next Generation) – Shakespeare-Experte, Stratege, Flötenspieler. Trinkt zum Beginn jeder Krise erst einmal einen Earl Grey. Jonathan Archer (Enterprise) – Der erste Captain der NX-01 und ein echter Pionier. Ohne ihn hätte die Föderation vielleicht nie existiert.

(Enterprise) – Der erste Captain der NX-01 und ein echter Pionier. Ohne ihn hätte die Föderation vielleicht nie existiert. Kathryn Janeway (Voyager) – Hat ihre Crew durch den Delta-Quadranten gebracht und dabei mit der Borg-Königin Tee getrunken.

(Voyager) – Hat ihre Crew durch den Delta-Quadranten gebracht und dabei mit der Borg-Königin Tee getrunken. Michael Burnham (Discovery) – Hat die Galaxie gerettet. Mehrmals. Mit ordentlich Pathos und Zeitreisen.

Jetzt seid ihr dran! Stimmt ab und verteidigt eure Wahl in den Kommentaren. Ist es der Pionier Archer, der charismatische Kirk oder doch der Propheten-Gesandter Sisko?

Star Trek heute: Viel los in der Galaxie

Während ihr diskutiert, gibt es auch in der echten Welt einige Entwicklungen im Star Trek-Universum. Star Trek: Strange New Worlds geht 2025 in die dritte Staffel und die neue Serie Starfleet Academy sollte ebenfalls bald starten.

Kürzlich hat auch William Shatner seinen Hut für ein neues Star Trek-Projekt in den Ring geworfen, was bei den Fans aber gemischte Reaktionen hervorrief.