Star Wars: Battlefront als Hardcore-Shooter? Insurgency-Fans wollen den Traum wahrmachen

Über Star Wars: Battlefront zu schreiben, ist immer umständlich. Denn es ist auch immer nötig, gleich klarzustellen, welches Battlefront eigentlich gemeint ist. Immerhin gibt es das neue Battlefront und Battlefront 2 und das alte Battlefront und Battlefront 2.

Gerade die alten beiden Teile sind allerdings vielen Fans ganz besonders gut in Erinnerung geblieben und wenn ihr euch dazuzählt, dann könnte eine neue Mod für euch spannend sein. Star Wars: Sagas ist eine Total Conversion für den hochgelobten Hardcore-Shooter Insurgency: Sandstorm. Um es mit den Worten des Entwicklungsteams zu sagen:

Alles, was in Insurgency: Sandstorm existiert, abgesehen vom Gameplay, wird in Star Wars umgewandelt .

Star Wars als Taktik-Shooter

Da Insurgency als anspruchsvoller Taktik-Shooter konzipiert wurden, trägt auch Star Wars: Sagas einen Teil dieser DNA mit sich herum. Ganz so locker flockig wie ihr es vielleicht auch von den neueren Battlefront-Teilen gewohnt seid, geht es in diesem Spiel also nicht zu. Trotzdem werden sich Fans der ersten beiden Battlefronts hier recht wohlfühlen.

Denn das Team verwendet als Grundlage für seine Maps in den meisten Fällen die bekannten Karten aus genau diesen Shootern. Ihr könnt euch also auf Tatooine durch dieselben Gassen schießen wie in 2005 und auf Rhen Var die altbekannten verschneiten Ruinen bestaunen. Allerdings sind die Karten nicht komplett mit den Vorlagen identisch.

Das Team hat teilweise Maps von den gleichen Planeten zusammengelegt. Rhen Var ist hier ein gutes Beispiel, wovon es im Original die Zitadelle und den Hafen gab. In Star Wars: Sagas gehören beide Maps zur selben Umgebung.

Kein Remake von Battlefront

Allgemein solltet ihr nicht erwarten, dass Insurgency: Sandstorm mit dieser Mod so etwas wie ein Remake der beiden ersten Battlefront-Teile wird. Das Gameplay von Insurgency bleibt erhalten und es soll sogar die Möglichkeit geben, Klassen samt Rüstung und Waffen zu modifizieren. Aber große Weltraumschlachten, wie es sie in Battlefront 2 früher mal gab, wird es hier höchstwahrscheinlich nicht geben. Wie das Gameplay aktuell in Bewegung aussieht, könnt ihr in diesem Video sehen:

Allgemein befindet die Mod sich noch in einem recht frühen Entwicklungsstadium. So ist bisher lediglich der Klonkrieg spielbar, auch wenn auf jeden Fall der Kampf der Rebellen gegen das Imperium folgen soll und auch der Widerstand gegen die Erste Ordnung oder die Zeit der Alten Republik sind geplant. Fahrzeuge und viele Features oder Gadgets müssen ebenfalls noch komplett eingebaut werden.

Selbst der PvP ist noch lange nicht fertig, ihr könnt euch aber schon problemlos im Einzelspieler oder Koop mit ein paar Droiden anlegen. Hier wird nur die taktische Komponente von Insurgency weniger Zugkraft mitbringen.

Falls ihr schon jetzt mal in Star Wars: Sagas reinschnuppern wollt, findet ihr die Mod auf Moddb oder bei mod.io. In beiden Fällen braucht ihr natürlich eine Vollversion von Insurgency. Ob sich der Shooter auch ohne Blaster lohnt, erfahrt ihr im Test:

Was haltet ihr von Star Wars: Sagas? Wünscht ihr euch einen echten Star-Wars-Shooter, der taktischer abläuft als Battlefront oder habt ihr Sagas vielleicht schon gespielt? Schreibt unsere eure Meinung in die Kommentare!