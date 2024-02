Hat der Imperator aus Star Wars ein Liebesleben? Palpatine-Darsteller gibt mehr Infos, als wir je wissen wollten

Die Debatte um Palpatines Liebesleben hat jetzt sogar Ian McDiarmid persönlich erreicht. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Die Sequel-Trilogie hat in den Augen vieler Star-Wars-Fans eine ganze Menge verbrochen. Doch die größte Sünde hat wohl Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers begangen, in dem uns der Film mit einer … unangenehmen Frage konfrontiert: Hat Palpatine Sex?

Ein schrecklicher Gedanke

Immerhin handelt es sich bei Rey um die Enkelin von Darth Sidious, was zahlreiche Krieg-der-Sterne-Fans über das Liebesleben des Schurken spekulieren lässt. Dazu äußert sich Schauspieler Ian McDiarmid in einem neuen Interview mit Empire zum 25. Jubiläum der Sequels persönlich.

Bitte zerbrecht euch darüber nicht zu sehr den Kopf. Aber ja, er hat Sex. Es ist eine schrecklicher Gedanke, sich vorzustellen, dass Palpatine in irgendeiner Form hat. Aber vielleicht hat er ja auch keinen. Vielleicht hat das alles ja auch irgendwas mit den Midi-Chlorianern zu tun - fragt mich nur nicht, was das sein soll! [...]

Woher die Debatte überhaupt kommt? Die genaue Abstammung von Rey wurde erst 2022 in dem Star-Wars-Roman Shadow of the Sith 2022 geklärt - drei Jahre nach dem Kinostart von Episode 9. Und daraus geht hervor, dass Palpatines Sohn (und damit Reys Vater) Dathan nicht auf konventionellem Weg gezeugt wurde.

Stattdessen ist Reys Vater ein Klon von Palpatine, der als misslungenes Experiment bezeichnet wurde. Zum Ende von Episode 9 sagte sich Rey wiederum von dem Namen Palpatine los und zieht seitdem als Skywalker durch die Galaxie.

Ein neuer Star-Wars-Film führt übrigens die Geschichte von Rey (Daisy Ridley) nach den Ereignissen von Episode 9 fort. Ein Kinostart ist aktuell nicht bekannt. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Was Ian McDiarmid von Palpatines Rückkehr hält

Zur kontroversen Rückkehr von Palpatine in Episode 9, die mit dem berühmt-berüchtigten Zitat somehow Palpatine returned zusammengefasst wurde, äußert sich McDiarmid übrigens ebenfalls:

Eine Menge Menschen meinten, das war lächerlich. Natürlich war er am Ende von Die Rückkehr der Jedi-Ritter tot. Und ganz ehrlich: Ich denke, George [Lucas] war davon überzeugt, dass er mich getötet hat. Aber J.J, [Abrams] hielt es für eine gute Idee - und da habe ich nicht widersprochen. Denn wenn es jemanden gibt, der es schafft, aus dem Grab zurückzukehren, dann ist es Palpatine. Ich hatte den Eindruck, dass er immer einen Plan B - vielleicht sogar einen Plan C, D, E und F - hat. [...]

Fairerweise ist Palpatine auch im alten Star-Wars-Kanon von den Toten und als Klon zurückgekehrt. Wie diese Idee in den Sequel-Filmen aufgegriffen wurde, hat unter zahlreichen Fans aber für viel Unmut gesorgt. So wird unter anderem kritisiert, dass es für Episode 7, 8 und 9 nie eine einheitliche Vision gegeben hätte.

Mehr zu offenen Fragen und kontrovers diskutierten Punkten aus Star Wars: Episode 9 und auch vorangegangenen Filmen, erfahrt ihr unter den obigen Links. Derweil geht es 2026 mit dem nächsten Krieg-der-Sterne-Film in den Kinos weiter: Den Anfang macht The Mandalorian & Grogu von Regisseur Jon Favreau.