Ein legendäres Star-Wars-MMO bekommt auch 13 Jahre nach seinem Tod noch riesige neue Inhalte

Von wegen tot! Auf Fan-Servern wie dem Star Wars Galaxies Restoration Project gedeiht das über 20 Jahre alte MMO nach wie vor.

Wer als Star-Wars-Fan gerne klassische MMO-Rollenspiele spielen will, dem bleibt heutzutage nicht viel Auswahl. Der einzige Genrevertreter, der auch 2024 noch eisern die Stellung in einer weit, weit entfernten Galaxis hält, ist BioWares langlebiges Projekt Star Wars: The Old Republic.

Das sollte, so die Hoffnung seiner Macher EA und LucasArts damals, als WoW-Killer fungieren und die Krone des MMO-Himmels ins Star-Wars-Universum holen. So ganz geklappt hat das aber nicht und einige Fans wünschen sich heute ein anderes, älteres Star-Wars-MMO zurück, dessen Server zum Start von The Old Republic Ende 2011 abgeschaltet wurden: Star Wars Galaxies.

2:07 Mit Star Wars Galaxies kehrt ein MMO-Klassiker zurück und schuld sind die Spieler

