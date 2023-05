Star Wars: Warum gerade Hoffnungen auf ein neues großes Strategiespiel erwachen

Ein Insider behauptet, es wäre ein Echtzeitstrategiespiel mit Star Wars Setting in Arbeit.

Wer sich nach Spielen im Star Wars Universum lechzt, wird in den nächsten Jahren wohl voll auf seine Kosten kommen. Einerseits arbeitet Respawn aktuell an zwei Titeln aus der weit entfernten Galaxie, aber jetzt kocht ein Gerücht über ein weiteres Strategiespiel hoch.

Woher stammt die Vermutung?

Wie so viele Gerüchte findet sich der Ursprung auch hier auf Twitter. Josh West von Gamesradar erwähnte in einem Tweet das mittlerweile 16 Jahre alte Empire At War, ein Echtzeitstrategiespiel mit einem Star Wars-Setting. Er wünscht sich ein Sequel des Titels.

Dass ein Star Wars RTS von einem großen Entwickler erscheint, darauf müsse er gar nicht mehr so lange warten. Das behauptet zumindest VGC-Autor Andy Robinson unter dem Tweet.

Der erste Gedankengang fällt natürlich auf die Projekte von Respawn - während sich das eine wohl am Klassiker Dark Forces orientiert, soll das andere ein Strategiespiel werden. Robinson wird aber noch klarer: Das Spiel, an das ich dachte, wurde noch nicht angekündigt ;)

Das lässt natürlich nun viel Spielraum für Spekulationen offen. Wir wissen nicht, wann, von wem, was genau und vor allem, ob seine Andeutung überhaupt Hand und Fuß hat. Betrachtet die Informationen also mit einer Portion Skepsis. Oder um es mit Yodas Worten zu sagen: Schwer zu sehen, in ständiger Bewegung die Zukunft ist.

Star Wars wohin das Auge reicht

Hättet ihr Lust auf ein Echtzeitstrategiespiel im Star Wars Universum oder hat euch Empire At War schon damals nicht besonders zugesagt? Wie würdet ihr euch ein aktuelles RTS vorstellen? Sollte es zur Zeit der Rebellion spielen oder doch lieber während der alten Republik? Und habt ihr ein Traum-Studio, das sich dem annehmen soll? Schreibt uns eure Wünsche gerne in die Kommentare!