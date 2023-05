Jedi Survivor: Spieler finden Wege, um gefürchteten Oggdo-Boss deutlich leichter zu bezwingen

Die Oggdo-Kröte ist zurück und stärker als zuvor. Doch es gibt auch einfache Wege zum Sieg.

Bereits im Vorgänger sorgte ein Boss für Angst und Schrecken. Die garstige Kröte namens Oggdo Bogdo galt in der Community als einer der mühseligsten Bosskämpfe von Fallen Order. Zumindest, wenn man den Schwierigkeitsgrad nicht komplett runterdreht.

Am vergangenen Freitag, dem 28. April, erschien nun Star Wars Jedi: Survivor und wieder bekommt es die Community mit der Angst zu tun. Einerseits, weil die Technik auf dem PC komplett enttäuscht. Andererseits, weil Oggdo Bogdo zurück ist. Oder besser gesagt sein Nachkomme.

Erneut scheitern derzeit tausende Jedis an der Brut des Oggdo, doch ein Spieler hat nun einen Weg gefunden, die Bestie deutlich leichter zu bezwingen - auch wenn er am Ende doch noch gefressen wird. Aber seht selbst:

Die Brut des Oggdo leicht bezwingen

Wie ihr seht, lassen sich mit ein wenig Geschick die Raider auf Koboh einfach in die Falle locken, wo sie dann in den Kampf mit der Brut des Oggdo verwickelt werden. Es bedarf nur etwas Geschick und Geduld, um diese Kämpfer durch die Falltür in die Grube zu schicken. Die Brut des Oggdo wird dadurch zwar nicht besiegt, aber büßt einen großen Teil ihrer Lebensenergie ein. Den Rest müsst ihr danach noch selbst erledigen. Doch auch dafür gibt es einen Trick.

In den Kommentaren wird auch noch ein weiterer Weg genannt, die Kröte leicht in die Knie zu zwingen. Man kann sich wohl einfach hinter die Belohnungstruhe stellen und ist dort vor sämtlichen Angriffen der Kröte sicher. In Kombination solltet ihr die Kröte schnell überwinden können. Sofern ihr zu solchen recht unritterlichen Methoden greift.

Wo versteckt sich die Brut des Oggdo?

Die Brut des Oggdo ist zwar ein legendärer aber eben auch ein optionaler Boss. Ihr findet die feiste Kröte auf Koboh im Kah'lin-Lager der Raider. Dort warten eine ganze Menge schwerer Aufgaben auf euch, die heftigste ist aber die Brut des Oggdo. Ihr findet sie auf der zweiten Ebene direkt auf einer Plattform voller Kampfdroiden.

Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr der Kreatur Herr geworden, auch ohne solche unrühmlichen Taktiken, oder beißt ihr euch an der Brut des Oggdo immer noch die Zähne aus? Schreibt es uns in die Kommentare!