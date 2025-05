Star Wars: Ein legendärer Satz ergab selbst für George Lucas keinen Sinn, 25 Jahre später kennen wir endlich die Bedeutung

Jar Jar Binks trifft in Episode 1 schon zu Beginn auf die beiden Jedi. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Das Star-Wars-Universum ist voll von unterschiedlichen Sprachen, doch obwohl die Gungans von Naboo die Basic (also ... Englisch) sprechen, sind sie manchmal kaum zu verstehen. Allen voran Jar Jar Binks, der mit seinem Geplapper so ziemlich jeden verwirrt.

Tatsächlich hat sich George Lucas selbst einigen Worten des Tollpatsches auch nicht so viele Gedanken gemacht. Ein legendärer Satz aus Episode 1 ergab auch für den Star-Wars-Schöpfer keinen Sinn.

Um welchen Satz geht es?

Auf ihrer Reise von den Gungans in die Hauptstadt Naboos begleitet Jar Jar Binks Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) und seinen Padawan Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) in einem Bongo-Unterseeboot.

Dabei fragt Obi-Wan, warum Jar Jar Binks eigentlich verstoßen wurde und erhält folgende Antwort: »Kann sagen, Bumm die Gässe, dann gecrasht Heyblibber von die Bosses. Dann Verbannung!«

2:08 Star Wars: Zum 25. Jubiläum von Episode 1 erstrahlt der offizielle Trailer in neuem Glanz

Was zum Rancor ist ein Heyblibber?

Diese Frage stellt sich vor über 25 Jahren auch der Darsteller von Jar Jar Binks, Ahmed Best, und wollte eine Antwort von George Lucas. Wie Best bei der Star Wars Celebration 2025 erzählt, sagte der jedoch nur: »Ich weiß es nicht.«

Also dachte sich Best einfach selbst etwas aus. »Bumm die Gässe« ist sozusagen Gungan-Slang für »Vollgas geben«. Darauf folgte dann der Crash mit dem Unterseeschiff namens Heyblibber.

Ihr könnt euch den Teil des Interviews nochmal in diesem Youtube-Short von Star Wars Labs anschauen:

Best interpretierte die Heyblibber als das persönliche Luxusschiff von Boss Nass, dem Oberhaupt der Gungans, weswegen er dann auch für den Unfall verbannt wurde.

Da George Lucas eine Vorliebe für Rennfahrzeuge hat, war die Heyblibber in Bests Vorstellung ein luxuriöses Auto wie ein Porsche GTR, nur eben als U-Boot.

Im offiziellen Star-Wars-Kanon selbst findet sich keine andere Interpretation der Worte und auch der Ereignisse, die zur Verbannung geführt haben. Im erweiterten Legends-Kanon gibt es in Comics und Romanen jedoch andere Varianten.

So wird beispielsweise in der im Verlag Del Rey 2008 erschienenen The Complete Star Wars Encyclopedia, die Heyblibber als Schiffsklasse der Gungans geführt.

