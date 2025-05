Star Wars: Warum spricht Meister Yoda so komisch? George Lucas liefert nach 45 Jahren eine neue Erklärung

In Episode 5 treffen Fans zum ersten Mal gemeinsam mit Luke Skywalker auf Meister Yoda und seine komische Art zu sprechen. Bildquelle: Lucasfilm/Disney

»Zorn. Furcht. Aggressivität. Die dunklen Seiten der Macht sind sie. Besitz ergreifen sie leicht von dir.« Die Sprachgewohnheiten von Meister Yoda sind nicht nur der Albtraum eines jeden Deutschlehrers, sondern auch einzigartig in der Welt von Star Wars.

Warum der Jedi so spricht, wie er eben spricht? George Lucas nennt dafür gleich mehrere Gründe.

»Tue es oder tue es nicht. Es gibt kein Versuchen.«

Mit solchen Sprüchen ist Meister Yoda den Fans im Gedächtnis geblieben und genau das war auch der Plan des Star-Wars-Schöpfers. Anlässlich des Kino-Comebacks von Das Imperium schlägt zurück zum 45. Jubiläum des Films, sprach Lucas beim TCM Classic Film Festival über Yodas besondere Sprache.

Auf die Frage, warum Yoda im Grunde rückwärts spricht, antwortet er laut einem Bericht von Variety:

Wenn man normales Englisch spricht, hören die Leute nicht so genau hin. Aber wenn er einen Akzent hat oder es wirklich schwer zu verstehen ist, was er sagt, konzentrieren sie sich auf das, was er sagt.

Der Filmemacher fügt an: »Er war im Grunde der Philosoph des Films. Ich musste einen Weg finden, die Leute dazu zu bringen, tatsächlich zuzuhören - vor allem 12-Jährige.«

Yodas Rolle als weiser Lehrmeister sollte also von seiner Art zu sprechen unterstrichen werden und die Zuschauer dazu bringen, genau hinzuhören.

1:07 Star Wars Episode V: Das Imperium schlägt zurück

Autoplay

Niemand spricht wie Yoda

Laut einem Artikel von CBR aus dem Jahr 2022 soll Lucas bereits 2018 erste Aussagen zu Yodas Sprechverhalten getroffen haben. Neben der Unterstreichung seiner Rolle als weiser Philosoph, gab es auch praktische Gründe. Lucas erklärt:

Meistens hatten wir diese seltsamen Sprachen und Stimmen [in Star Wars], die aus fremden Sprachen entstanden sind. Ich wollte nicht einen ganzen Film machen, in dem jeder ständig Untertitel lesen muss. Er [Yoda] hatte eine Menge Dialoge. Also musste ich mir eine Sprache ausdenken, die zwar fremdartig, aber dennoch verständlich war. Also habe ich alles umgedreht.

Yoda sollte also »außerirdisch klingen«, ohne dass die Zuschauer dafür Untertitel lesen müssen.

Es kursiert übrigens noch eine weitere Erklärung, die den Ursprung von Yodas Sprechweise sogar innerhalb des Universums findet. Laut einem Roman aus dem Legends-Kanon spricht Yoda auf diese besondere Art, um seinen Meister N’Kata Del Gorm zu ehren.

Zwar hat die Spezies von Meister Yoda keinen Namen, mit Jedi-Meisterin Yaddle gibt es jedoch längst eine weitere Vertreterin, die zum ersten Mal in Episode 1 zu sehen ist. In Die Dunkle Bedrohung sagt sie jedoch kein Wort. Anders als Grogu aus der Serie The Mandalorian, der ebenfalls zu Yodas Spezies gehört. Zwar hat »Baby Yoda« viel zu sagen, das kindliche Gebrabbel ist jedoch nicht zu verstehen.

Yodas Art zu sprechen, ist jedoch keine Eigenheit des namenlosen Alien-Volkes. Yaddle ist nämlich in der Disney-Plus-Serie »Geschichten der Jedi« in Folge 4 zu hören und spricht dort im Deutschen wie im Englischen wie alle anderen Figuren und nicht wie Meister Yoda.