Star Wars Jedi: Survivor bekommt gerade weiteren Notfall-Patch, hier die Details

Jedi: Survivor will einige weitere Bugs und Probleme abschießen.

Update vom 17. Mai 2023, 19:11 Uhr: Inzwischen haben wir das Update ausprobieren können. Unser Fazit erfahrt ihr weiter unten.

Entwickler Respawn pumpt die eigenen Patches ähnlich schnell in die Welt wie Disney neue Star-Wars-Shows: Das mittlerweile fünfte Update seit Release von Star Wars Jedi: Survivor soll den nach wie vor kränkelnden Zustand des Spiels weiter verbessern - und tatsächlich enthalten die Patch Notes einige interessante Details.

Beispielsweise greift das Update das stark kritisierte Content Caching der PC-Version an, was die Performance deutlich verbessern könnte. Außerdem erkennt das Spiel jetzt die Inhalte der Deluxe Edition korrekt und dreht nicht länger das Glücksrad, welche Bonusinhalte euch zugänglich gemacht werden.

Allerdings müsst ihr wieder ein bisschen Wartezeit einplanen: Der Patch ist zwar nur 5,3 GB groß, aber es müssen wieder haufenweise Dateien verschoben werden und, naja, ihr kennt das Spiel mittlerweile. Wir schauen uns das Update zeitnah an und halten euch auf dem Laufenden, ob sich die Performance (gerade auf dem PC) wirklich verbessert. Bisherige Updates ließen hier zu wünschen übrig.

Endlich eine Verbesserung!

Kommen wir zur guten Nachricht, nachdem wir dem neuen Patch auf den Banthazahn fühlen konnten: Ja, Jedi: Survivor läuft auf unserem Testsystem endlich spürbar besser! Offenbar ist Respawn endlich auf dem Pfad zur hellen Seite angekommen und strebt nun Wiedergutmachung an:

Das Bildstottern beim Durchqueren weitläufiger Areale ist deutlich weniger geworden , aber weiterhin vorhanden. Die konstantere Bildrate macht sich aber vor allem in unseren minimalen FPS positiv bemerkbar (siehe Benchmark weiter unten).

Die Ladezeiten fallen kürzer aus, wenn auch nur leicht. Am meisten haben wir es bei der Optimierung der Spieldateien zu Spielbeginn gemerkt.

Es gibt aber plötzlich auch neue Probleme, die uns erst seit Patch 5 plagen: Kurz nach dem Start stürzt das Spiel nun ab und zu mit der Meldung ab, dass nicht genügend Videospeicher zur Verfügung stehe - was unsere Messungen aber widerlegen. Außerdem friert das Bild für mehrere Sekunden ein, wenn wir etwas in den Grafikoptionen umstellen.

Auffällig ist bei unseren Messungen, wie wenig sich maximale und durchschnittliche FPS verändert haben, dafür aber umso mehr die minimalen. Wir reden hier noch nicht von einer idealen Situation, aber einem deutlichen Sprung nach vorne.

Star Wars Jedi: Survivor

1920 x 1080 Pixel, Core i7-11800H, RTX 3070 Mobile, 32 GB DDR4-3200 MHz, Windows 11 Max. FPS

Avg. FPS

Min. FPS Detailstufe "Episch", RT aus, Patch 5 70 55 49 Detailstufe "Episch", RT aus, Patch 4 68 54 31 0

14

28

42

56

70

Alles in allem haben wir es hier also mit einem in unseren Augen sehr wirkungsvollen Update zu tun. Bedenkt aber, dass wir hier über Jedi: Survivor sprechen! Es ist also gut möglich, dass eure Rechner-Konfiguration sogar noch besser, deutlich schlechter oder gar nicht auf den Patch reagiert - oder euer PC in Flammen aufgeht.

So, und nun die kompletten Patch Notes:

(PC only) Improved content caching to reduce hitching.

Improved content caching to reduce hitching. (PC only) Improved thread handling when raytracing is turned off.

Improved thread handling when raytracing is turned off. (PC only) Fix for an issue where lowering the PC visual settings would incorrectly lower your resolution scale if FSR is disabled. Note: if you previously disabled FSR and are playing on a lower visual quality, you may want to readjust your quality settings.

Fix for an issue where lowering the PC visual settings would incorrectly lower your resolution scale if FSR is disabled. (PC only) Fix for a reset button not responding on PC when using both controller and keyboard.

Fix for a reset button not responding on PC when using both controller and keyboard. Various performance fixes.

Stability improvements.

More robust detection of pre-order and deluxe content in-game, preventing players from only randomly having access to the content.

Various collision and navigation improvements to prevent issues where characters get stuck out of bounds.

Fixed an issue where Drya Thornne would become invincible.

Music-related fixes

Fixed an issue where Bode wouldn’t grab the senator during some New Game+ playthroughs.

Fix for a bug where the Skriton wouldn’t appear correctly.

Fix for Dagan not appearing correctly in a cinematic.

Fixed some rare instances of players being unable to progress further in the game even after reloading.

Fix for a bug where the Gorocco would disappear mid-combat.

Fix for an issue where Cal would get stuck in a specific Blaster state if dying while in it.

Fix for a bug where BD-1 wouldn’t be able to open a door.

Fix for void tear interactions not working correctly.

Fix for trying to load corrupt save games sometimes leaving you in the main menu. It will now correctly attempt to load your backup save.

Improved UX for Koboh matter turrets that players were previously unable to exit out of.

Fix for the Rancor and the Wampa not correctly leaving Cal's XP behind when he respawns.

Fix for a bug where the Skills menu wouldn't correctly close.

Improved sync for sound during one of the cinematics.

Fix for the environment not loading correctly on Koboh after Cal respawns.

Gerade der letzte Punkt spricht ein Problem an, dem wir beim Spielen sehr häufig begegnet sind. Könnte also gut sein, dass dieser Patch tatsächlich ein paar größere Hindernisse aus dem Weg räumt. Wie beim letzten Mal verspricht Respawn auch diesmal zeitnah weitere Updates, die Jedi: Survivor kontinuierlich zu dem machen, was es von Anfang an hätte sein sollen.