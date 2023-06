Star Wars, Marvel und Avatar: Eine ganze Palette neuer Kinofilme kommt später

Der Autorenstreik in Hollywood wirkt sich spürbar auf neue Star Wars-, Marvel- und Avatar-Filme aus. Bildquelle: Disney

An neuen Star Wars-, Marvel- und Avatar-Filmen wird es uns in den nächsten Jahren nicht mangeln. Allerdings müssen wir jetzt auf zahlreiche Kinostarts etwas länger warten. Disney hat eine ganze Palette an neuer Leinwandabenteuer nach hinten verschoben - bis auf einen.

Welche Filme starten jetzt später im Kino?

Alle neuen Kinostart-Verschiebungen neuer Filme, die Disney offiziell bekannt gegeben hat (via Variety), findet ihr in der der folgenden Liste:

Star Wars

Unbekannter Star Wars-Film startet am 22. Mai 2026 statt am 19. Dezember 2025

Marvel Cinematic Universe

Captain America: Brave New World startet am 26. Juli 2024 statt am 3. Mai 2024

statt am 3. Mai 2024 Thunderbolts startet am 20. Dezember 2024 statt am 24. Juli 2024

statt am 24. Juli 2024 Blade startet am 14. Februar 2025 statt am 6. September 2024

statt am 6. September 2024 Fantastic Four startet am 2. Mai 2025 statt am 14. Februar 2025

statt am 14. Februar 2025 Avengers: The Kang Dynasty startet am 1. Mai 2026 statt am 2. Mai 2025

statt am 2. Mai 2025 Avengers: Secret Wars startet am 7. Mai 2027 statt am 1. Mai 2026

Avatar

Avatar 3 startet am 19. Dezember 2025 statt am 20. Dezember 2024

statt am 20. Dezember 2024 Avatar 4 startet am 21. Dezember 2029 statt am 18. Dezember 2026

statt am 18. Dezember 2026 Avatar 5 startet am 19. Dezember 2031 statt am 22. Dezember 2028

Welche Filme starten jetzt früher im Kino?

Eine gute Nachricht bei den ganzen Release-Verschiebungen gibt es dennoch: Ausgerechnet Deadpool 3 mit Ryan Reynolds und Hugh Jackman kommt fünf Monate früher. Der neue Kinostart für Wade Wilsons Debüt im Marvel Cinematic Universe lautet wie folgt:

Deadpool 3 startet am 3. Mai 2024 statt am 8. November 2024

Für Deadpool 3 zückt sogar Hugh Jackman nochmal die Adamantium-Krallen. Wade Wilson und Wolverine feiern jetzt am 3. Mai 2024 ihr MCU-Debüt. Bildquelle: 20th Century Fox/Disney

Welche neuen Kinostarts sind bekannt?

Zwischen den ganzen Release-Verschiebungen finden sich auch ein paar völlig neue Kinostarts. Besonders spannend: Die Termine zweier neuer Star Wars-Filme wurden zusätzlich angekündigt. Welche Krieg der Sterne-Abenteuer uns genau erwarten, ist allerdings nicht bekannt.

Alien von Fede Alvarez und Ridley Scott startet am 16. August 2024

The Amateur mit Rami Malek startet am 8. November 2024

das Live-Action-Remake von Moana startet am 27. Juni 2025

ein neuer Star Wars-Film wurde für den 18. Dezember 2026 angekündigt

wurde für den 18. Dezember 2026 angekündigt ein neuer Star Wars-Film wurde für den 17. Dezember 2027 angekündigt

Warum die Verschiebungen? Ausschlaggebend für die verspäteten Kinostarts ist der aktuelle Autorenstreik in Hollywood. Zahlreiche Drehbuchautoren legen ihre Stifte beziehungsweise ihre Tastaturen nieder, um sich für bessere Arbeitskonditionen und Vertragsbedingungen einzusetzen. Teilweise wird dieser Streik auch von großen Schauspielern und Filmemachern unterstützt.

Übrigens: Die wichtigsten Infos zu allen neuen Star Wars-, Marvel und Avatar-Filmen findet ihr unter den obigen Links.

Was haltet ihr von den Kinostart-Verschiebungen, die vor allem Star Wars, Marvel und Avatar betreffen? Auf welche Filme freut ihr euch besonders, auf welche könntet ihr verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!