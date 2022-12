Avatar 3: Wie geht's weiter auf Pandora? Alle Infos zum Release, Cast und Co.

Knapp 13 Jahre hat es gedauert, bis die Fortsetzung zum Mega-Erfolg Avatar: Aufbruch nach Pandora in die Kinos kam. Jetzt ist der Film endlich da, aber müssen jetzt nochmal mehr als ein Dutzend Jahre ins Land ziehen, um Avatar 3 zu sehen? Und was ist mit der Besetzung, der Story und den weiteren geplanten Fortsetzungen? Wir fassen hier für euch alles zusammen, was wir bisher über den dritten Avatar wissen.

Inhaltszusammenfassung:

Release – Wann erscheint Avatar 3?

Keine Sorge, ihr müsst nicht erneut 13 Jahre geduldig warten, diesmal wird es nur zwei Jahre dauern: Avatar 3 soll am 20. Dezember 2024 erscheinen. Es wird auch schon fleißig am Film gearbeitet, Produzent Jon Landau hat in einem Interview mit Collider bereits bestätigt, dass die Dreharbeiten für Teil 3 nahezu vollendet sind. Regie wird natürlich wieder James Cameron führen, bei Teil 4 und 5 ist er ebenfalls fest als Regisseur eingeplant.

2:00 Avatar 2: Der wunderschöne neue Trailer zeigt Krieg und Frieden auf Pandora

Cast – Wie sieht es mit der Besetzung aus?

Wir werden einige bekannte Gesichter wieder sehen, bestätigt sind folgende Schauspieler:

Sam Worthington Jake Sully Zoe Saldana Neytiri Sigourney Weaver Dr. Grace Augustine / Kiri Stephen Lang Col. Miles Quaritch Britain Dalton Lo'ak Trinity Jo-Li Bliss Tuktirey "Tuk" Cliff Curtis Tonowari Bailey Bass Tsireya CCH Punder Mo'at Matt Gerald Lyle Wainfleet Michelle Yeoh neue Figur namens Dr. Karina Mogue Oona Chaplin neue Figur namens Varang David Thewlis neue Figur namens Peylak

Story – Wovon handelt Avatar 3?

Genaue Informationen gibt es noch kaum, Lanau hat aber bereits verraten, dass die Messlatte technologisch und thematisch erhöht wird – was eine unheimlich vage Aussage ist. Außerdem sollen wir neue Clans der Na’vi kennenlernen und neue Biome auf Pandora erforschen. Der erste Teil hält sich hauptsächlich im Dschungel-Gebiet auf, Avatar 2 fokussiert sich dagegen auf Pandoras Meer. Vielleicht erwarten uns also in Teil 3 eisige Berglandschaften oder unnachgiebige Wüsten, wer weiß?

Womöglich erwarten uns die bisher unbekannten Biome auch schon im Open-World-Spiel zu Avatar, das 2023 erscheint. Den Trailer könnt ihr euch gleich hier ansehen:

2:45 Avatar: Frontiers of Pandora feiert auf der E3 seine Premiere

Wie lautet der Titel?

Laut eines älteren Leaks soll nach Aufbruch nach Pandora und The Way of Water der dritte Teil den Untertitel The Seed Bearer tragen. Auch die weiteren Fortsetzungen haben danach gehend bereits ihre Titel: Avatar 4: The Tulkun Rider und Avatar 5: The Quest For Eywa. Selbiger Leak hat bereits den Untertitel des zweiten Films korrekt vorhergesagt, ob die Namen auch bei den kommenden Filmen richtig sein werden, ist von offizieller Seite noch nicht bestätigt.

Weitere Fortsetzungen: Wann sollen Avatar 4 und 5 erscheinen?

Auch für Avatar 4 und 5 gibt es schon geplante Release-Daten: Teil 4 soll am 18. Dezember 2026, Teil 5 am 22. Dezember 2028 erscheinen. Der Zwei-Jahres-Zyklus soll also beibehalten werden, eine 13-jährige Lücke soll nicht mehr vorkommen.

Wenn euch aber selbst zwei Jahre zu lange erscheinen, könnt ihr planmäßig schon 2023 mit dem Spiel Avatar - Frontiers of Pandora auf den farbenfrohen Planeten zurückkehren. Dafür braucht ihr aber die neueste Technik, vermutet unser Tech-Experte Nils.

Freut ihr euch schon auf all die Avatar-Filme? Habt ihr Theorien, welche Teile von Pandora wir als nächstes sehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!