Mehr Star Wars mit Natalie Portman? Die Padmé-Darstellerin ist offen für eine Rückkehr

No one is ever really gone - mittlerweile trifft die Aussage auf den Krieg der Sterne immer besser zu. So sind in den letzten Jahren immer wieder Charaktere zurückgekehrt, die eigentlich längst tot sein sollten. Darth Maul, Imperator Palpatine, Boba Fett oder sogar IG-11 - nur um ein paar Beispiele zu nennen.

Somehow Padmé returns

Wenn jemand aber definitiv nicht von den Toten zurückkehren sollte, dann wäre das Padmé Amidala. Ihr Leinwand-Ableben ist schlichtweg zu wichtig für die Skywalker-Saga, als dass Disney und Lucasfilm sich an der Entscheidung von George Lucas für Episode 3 - Die Rache der Sith vergehen sollten.

Trotzdem hätte die Padmé-Darstellerin Natalie Portman nichts dagegen, ins Star Wars-Universum zurückzukehren - wie sie im Interview mit GQ verrät. Die bekannte Schauspielerin aus Filmen wie Annihilation, Black Swan Léon: Der Profi oder V wie Vendetta würde für den Krieg der Sterne durchaus ein Comeback wagen, bisher hat sie nach eigener Aussage nur niemand gefragt.

Natürlich müsste Padmé dafür nicht zwangsläufig von den Toten zurückkehren. Ein Wiedersehen mit ihr könnte sich genauso gut vor den Ereignissen von Episode 3 oder in Rückblenden abspielen. Immerhin kam es bereits in den TV-Serien The Book of Boba Fett oder Obi-Wan Kenobi zu Flashbacks und Portmans Kollegen Ewan McGregor und Hayden Christensen bekamen durften ebenfalls erneut in eine weit, weit entfernte Galaxie aufbrechen.

Übrigens: Genau genommen wurde Natalie Portman erst kürzlich von Taika Waititi angehauen, ob sie denn mal in einem Star Wars-Film auftreten möchte. Der Regisseur von Filmen wie Jojo Rabbit, Thor 3 und 4 oder einiger Episoden von The Mandalorian hatte schlichtweg nicht mehr auf dem Schirm, dass Portman bereits Padmé Amidala verkörperte - wie er im Interview mit RollingStone zugab.

Was würdet ihr davon halten, wenn Natalie Portman erneut im Star Wars-Universum auftreten würde - ob als Padmé Amidala oder vielleicht sogar in einer neuen Rolle? Was erhofft ihr euch ganz allgemein von der Zukunft des Sternenkriegs - in Bezug auf Filme, Serien oder Videospiele? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!