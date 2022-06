Obi-Wan Kenobi: Staffel 2 - Wie stehen die Chancen für neue Folgen?

Obi-Wan Kenobi ist zurück! Allerdings ist die Geschichte seiner Rückkehr von wieder zu Ende erzählt. Am 22. Juni 2022 erschien die (vorerst) letzte Folge der ersten Season auf Disney Plus. Doch wie steht es um eine Staffel 2? Darf Ewan McGregor ein weiteres Mal in die Robe des alten Jedi-Meisters schlüpfen? Wir liefern euch alle Infos.

Falls ihr euch dafür interessiert, was meine Wenigkeit abschließend von den sechs Episoden um Kenobi hält, werft einfach einen Blick in den folgenden Artikel. Darin verrate ich euch, warum mich die neueste Star Wars-Serie enttäuscht, aber auch begeistert:

63 4 Meinung zu Kenobi Warum mich die Star Wars-Serie enttäuscht und trotzdem begeistert

Bekommt Obi-Wan Kenobi eine Staffel 2?

Staffel 2 (noch) nicht offiziell angekündigt: Nein, zum aktuellen Zeitpunkt hat Disney keine zweite Season für Obi-Wan Kenobi angekündigt. Damit stehen die bisherigen sechs Episoden von Showrunnerin und Regisseurin Deborah Chow für sich alleine. Allerdings würde es uns definitiv nicht überraschen, wenn Lucasfilm demnächst Pläne für weitere Folgen bekannt gibt.

Kenobi eigentlich als Limited Series konzipiert: Ja, genau genommen war Kenobi bisher als Limited Series angelegt. Das bedeutet, dass die Geschichte mit einer einzigen Staffel zu Ende erzählt und keine Fortsetzung geplant ist. Mittlerweile haben Lucasfilm und auch die Verantwortlichen hinter Kenobi zurückgerudert. Dass die Serie um Obi-Wan fortgesetzt wird, ist damit gar nicht unwahrscheinlich.

Warum eine Staffel 2 nicht überraschen würde

Disney hält sich alle Türen offen: Schon vor einigen Wochen verriet Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy, dass es durchaus bereits Gespräche über eine zweite Staffel für Obi-Wan Kenobi gab. Gemäß Kennedy sei der ausschlaggebende Grund dafür, dass die Produktion an sich allem Anschein nach sehr reibungslos über die Bühne ging und für alle Beteiligten eine großartige Zeit war. Allerdings müsste es aus story-technischer Sicht einen guten Grund dafür geben, Kenobi fortzuführen.

Letzteres unterstreicht auch die Regisseurin und Showrunnerin Deborah Chow, die sich bezüglich weiterer Seasons für Obi-Wan Kenobi nicht ganz so selbstsicher gibt. Im Juni 2022 betont Kathleen Kennedy jedoch im Interview mit Entertainment Tonight abermals, dass eine zweite Staffel allemal möglich wäre, wenn sich denn genügend Fans dafür aussprechen. Von offizieller Seite schließt man neue Folgen für Obi-Wan auf Disney Plus also nicht aus.

Ewan McGregor und Hayden Christensen sind an Bord: Potenziellen Plänen für eine zweite Season dürfte allemal in die Karten spielen, dass sowohl der Darsteller von Obi-Wan Kenobi und auch der von Anakin Skywalker beziehungsweise Darth Vader definitiv für neue Folgen der Star Wars-Serie zu haben wären. McGregor und Christensen betonen im Gespräch mit GQ beide, dass sie gerne mehr aus ihrer Rückkehr in den Krieg der Sterne nach 17 Jahren rausholen würden und sie mit ihren Charakteren noch nicht fertig sind - wenn es denn nach ihnen geht.

Macht eine Staffel 2 überhaupt Sinn?

Leichte Spoiler-Warnung!

Seid ab dieser Stelle vor Spoilern gewarnt: Wir gehen zwar nicht explizit auf die Story oder konkrete Details ein, thematisieren aber dennoch, wo Kenobi nach den bisher erschienenen sechs Episoden angelangt ist.

Die Handlung ist eigentlich abgeschlossen: Als Limited Series ist die Story von Obi-Wan Kenobi bereits nach der ersten Staffel an einem ziemlich passenden Punkt angekommen. Sowohl die Haupt- als auch die Nebenfiguren sind dort angelangt, wo ihre Geschichte in Episode 4 - Eine neue Hoffnung wieder aufgegriffen wird. Natürlich gibt es den ein oder anderen losen Faden, der ein wenig Interpretationsspielraum gibt, aber das war’s dann eigentlich schon.

Trotzdem gäbe es noch Geschichten zu erzählen: Unabhängig davon schließt dieser Umstand nicht aus, dass Obi-Wan Kenobi noch weitere Abenteuer erleben könnte. Zwischen Episode 3 - Die Rache der Sith und Episode 4 - Eine neue Hoffnung vergehen viele Jahre, in denen Ben auf Tatooine über einen jungen Luke Skywalker wacht.

So zeigten bereits die offiziellen Star Wars-Comics von Marvel, wie viel sich aus diesem Zeitraum und Setting herausholen lässt: Darin verteidigte Kenobi beispielsweise ausgebeutete Feuchtfarmer heimlich vor Jabba the Hutt oder verpasste dem Kopfgeldjäger Black Krrsantan aus The Book of Boba Fett seine Narbe. Das Potenzial für weitere Geschichten und der Wille sämtlicher Beteiligten wäre also allemal vorhanden und es wäre in Anbetracht dessen durchaus überraschend, sollte Disney Obi-Wan Kenobi keine zweite Staffel bescheren.

Und selbst wenn Kenobi keine zweite Staffel bekommen sollte: Wir halten es allemal für wahrscheinlich, dass wir Hayden Christensen in der Rolle von Darth Vader nicht das letzte Mal gesehen haben. Theoretisch gäbe es genug geplante Projekte - wie zum Beispiel Andor oder Lando - die sich in der Zeit des Galaktischen Imperiums abspielen und Raum für einen Auftritt Vaders lassen würden.

Wie geht es mit Star Wars auf Disney Plus weiter?

An neuen Star Wars-Serien wird es Fans in nächster Zeit definitiv nicht mangeln. Am 31. August 2022 startet Andor, danach folgen Staffel 2 von The Bad Batch und The Tales of the Jedi. Im Februar 2023 geht es dann mit Staffel 3 von The Mandalorian weiter, während sich neue Projekte wie Ahsoka, Skeleton Crew oder The Acolyte in Produktion befinden. Alle Infos zu den kommenden Krieg der Sterne-Abenteuern für Disney Plus findet ihr hier:

135 9 Star Wars Alle neuen TV-Serien, die in Zukunft auf Disney+ landen

Wie steht ihr zu einer möglichen zweiten Staffel für Obi-Wan Kenobi: Würdet ihr euch über eine Fortsetzung seiner Geschichte freuen oder könntet ihr darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!