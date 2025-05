»Wie ein Anruf vom Präsidenten« - Wegen Rogue One griff der Star-Wars-Erfinder höchstpersönlich zum Telefon

Cassian Andor (Diego Luna) bekam sechs Jahre nach seinem Abenteuer mit Jyn (Felicity Jones) in Rogue One, seine eigene Serie spendiert. Bildquelle: Lucasfilm / Disney

Rogue One: A Star Wars Story gilt für viele Fans als der beste Krieg-der-Sterne-Film seit Das Imperium schlägt zurück. Tony Gilroy (Michael Clayton) schrieb gemeinsam mit Chris Weitz (Mr. & Mrs. Smith) das Drehbuch und fungiert aktuell als Showrunner für die Serie Andor.

Obwohl Gareth Edwards (Godzilla) im Regiestuhl saß, war Gilroy für die umfangreichen Nachdrehs des Films verantwortlich. In den Augen vieler Fans hat er Rogue One damit »gerettet.« Die legendäre Vader-Szene hätte es ohne ihn auch nie gegeben.

Damals gab ihm - kurz nach Kinostart - sogar George Lucas selbst seinen Segen, denn Rogue One kam auch bei dem Krieg-der-Sterne-Schöpfer gut an.

1:22 In Gilroys aktueller Star-Wars-Serie Andor bekommt ihr noch mehr Einblicke in die Vorbereitungen der Rebellion

George Lucas liebt Rogue One

In einem Interview mit Deadline verriet Gilroy bereits im Mai 2023, dass er kurz nach Release von Rogue One tatsächlich mit Universums-Schöpfer George Lucas telefoniert hat. Der wollte dem Autor großes Lob aussprechen und Gilroy fühlte sich mehr als geehrt.

George Lucas rief mich nach Rogue One an, ich hatte ein 45-minütiges Gespräch mit ihm, nachdem er [den Film] gesehen hatte. Das war das einzige Mal, dass ich je mit ihm gesprochen habe. Er hat es geliebt. Das tat er wirklich. Er hatte eine Menge zu sagen. Es war wie ein Anruf vom Präsidenten.

Warum wir jetzt davon berichten? Das Interview ist auf Reddit derzeit wieder in aller Munde, denn aktuell läuft auf Disney Plus die zweite und letzte Staffel von Andor. Die erzählt die Vorgeschichte des Rebellen Cassian Andor und bietet tiefe Einblicke in die Zeit vor der Schlacht von Yavin. Fans mutmaßen natürlich jetzt, was George Lucas wohl von der Serie hält.

Viele User stimmen den Worten des Schöpfers in den Kommentaren zu und ziehen sogleich den Vergleich zu Andor. Sie sind davon überzeugt, dass Lucas die Show ebenfalls lieben dürfte und wünschen sich in der Zukunft mehr Star-Wars-Projekte von Gilroy. Hier sind ein paar Beispiele:

»Tony Gilroy sollte einen weiteren Star Wars-Film schreiben, und dass er es nicht tut, ist kriminell.« - User stormphoenixlocke

»George liebt Andor dann bestimmt auch.« - User Knowaa

»Ich habe mir heute Andor Staffel 2 angeschaut und ich verstehe einfach nicht, wie sie so etwas machen können und dann andere Sachen, die totaler Mist sind.« - User Joshthenosh77

»Rogue One und Andor sind brillant. Ich wünschte, Tony hätte Fortsetzungen gemacht.« - User throwawtphone

»Ich liebe es und habe das Gefühl, dass es den Geist des ursprünglichen Star Wars verkörpert.« - User KevlarUnicorn

Für unseren Entertainment-Experten Vali macht Staffel 2 Andor übrigens »endgültig zum besten Star Wars seit das Imperium schlägt zurück.« Demnach übertrifft die Serie sogar Rogue One. Warum? Das könnt ihr in seiner Serienkritik nachlesen.

Die zweite Staffel von Andor läuft aktuell übrigens bereits auf Disney Plus. Das Serienfinale gibt es dann ab dem 14. Juni 2025 zu sehen, denn dann erscheinen die finalen Folgen 10, 11 und 12. Damit ist die Serie dann auch beendet. Im Anschluss bietet es sich vielleicht an, gleich noch einmal Rogue One zu schauen, um das Ende von Cassian Andors Geschichte ein weiteres Mal zu erleben.