Eins der besten Star-Wars-Spiele überhaupt kehrt jetzt mit Raytracing zurück

Die TIE Fighter Total Conversion für X-Wing Alliance sieht jetzt dank Raytracing noch schicker aus.

Die Macht ist mit diesen talentierten Moddern. Alles andere scheint zumindest in Anbetracht des neuesten Updates für die TIE Fighter: Total Conversion für Star Wars: X-Wing Alliance abwegig. Die umfangreiche Modifikation bekommt mit dem Patch 1.3.3 nämlich nicht nur etliche Bugfixes, einige neue Raumschiffe, Detailverbesserungen und vieles mehr spendiert, sondern einen Grafik-Machtpush ins Hier und Jetzt.

Wenn ihr entsprechend starke Hardware euer Eigen nennt, dann könnt ihr die Weltraumschlachten aufseiten des Imperiums nun mit Raytracing-Effekten erleben; die von Fans auf links gedrehte Engine des einige Jahre jüngeren und bis dato letzten Teils der legendären Serie von Lucas Arts machts möglich.

Das obige Video von den Moddern gibt euch einen schon gestalteten Überblick über die wichtigsten Punkte, aber wir fassen einmal zusammen:

Ein nun mit animierten Figuren belebter Hintergrund für die Interaktion zwischen den Missionen der enthaltenen Kampagnen.

Einige Modelle wurden überarbeitet und obendrein tummeln sich auch neue Schiffe in den ewigen Weiten. So beispielsweise der Predator Class Star Destroyer. Letzterer ist Thrawns neues Flaggschiff in der Reimagined-Version der Kampagnen.

Ein sehr alter Fehler in der Flugsteuerung wurde gefixt (Gymbal-Lock). Veteranen kennen den Bug und freuen sich. Alle anderen können auch jubeln, ihn nie erleben zu müssen. Ja, er war nervig und nicht einfach zu ignorieren.

Dynamische Cockpits (Lichteffekte, Konsolen, etc.)

Verbesserte VR-Leistung

Die Entwickler sind indes noch lange nicht am Ende. In dem Video wird auch ein Ausblick gegeben, wie die Überarbeitung diverser weiterer Menü-Räume sowie die noch fehlenden neuen Versionen von Missionen vorangeht. Wir können noch in diesem Jahr mit mehr Updates rechnen.

Was ist TIE Fighter eigentlich?

Bei Star Wars: TIE Fighter handelt es sich um eine 1994 erschienenen Quasi-Nachfolger von Star Wars: X-Wing, der ein Jahr zuvor die Serie eröffnet hatte. In beiden Titeln steigt ihr in Cockpits von berühmten Vehikeln des SciFi-Franchise und schlagt Schlachten größeren und kleineren Maßstabes. Die Serie ist weder Simulation noch rein arcadig.

Auch Maßstab und Pacing der Einsätze schwanken enorm: von ruhigen Patrouillen oder Wacheinsätzen an Raumstationen bis zu ausgewachsenen Schlachten mit Dutzenden Kombattanten ist alles dabei.

Die Entwickler trafen damals schon eine spaßige Mitte zwischen beiden, wodurch sich die Titel bis heute einer großen Fangemeinschaft erfreuen. Star Wars: X-Wing Alliance kam 1999 heraus. Dies ist die Basis für alle namhaften Moddingprojekte für die Reihe.

Was brauche ich, um die Mod zu spielen?

Das einzige, was ihr installiert haben müsst, ehe ihr die Total Conversion an sich auf euren Rechner packen könnt, ist eine Version von X-Wing Alliance sowie das Fan-Update für diesen Titel. Dieses bringt vor allem die Engine auf einen aktuellen Stand. Das Spiel erhaltet ihr bei Gog, Steam oder auch direkt von EA über den Abodienst EA-Plus, allerdings hier nur bei seiner Pro-Variante.

Alle Details und Schritte, die danach zu beachten sind, lest ihr am besten in diesem Guide auf der offiziellen Modhomepage nach. Da findet ihr auch alle nötigen Links und viele weitere Hinweise und Informationen und um das umfangreiche Projekt von echten Star Wars Enthusiasten.

Seid ihr auch bereits der dunklen Seite verfallen? Schwingt ihr euch regelmäßig ins Cockpit eures Tie-Fighters und saust durch zeitgemäß aufpolierte Star Wars Schlachten? Oder kanntet ihr diese tolle Mod für einen echten Klassiker noch gar nicht? Und habt ihr TIE Fighter damals als es herauskam gespielt? Schreibt uns eure Meinung und Erinnerungen gerne in die Kommentare!