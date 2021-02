Star Wars: Disney entlässt Mandalorian-Darstellerin Gina Carano

Gina Carano wurde von Disney entlassen. Damit ist die Darstellerin von Cara Dune nicht länger Teil von Star Wars und wird auch nicht in Staffel 3 von The Mandalorian auftreten. Das gab Lucasfilm im Zuge eines Statements gegenüber io9 bekannt.

Das steckt hinter Gina Caranos Entlassung

Lucasfilm erklärt die Entlassung von Gina Carano: Das Statement des Lucasfilm-Vertreters haben wir für euch wie folgt übersetzt:

"Gina Carano ist aktuell nicht länger bei Lucasfilm angestellt und es gibt derzeit keine Pläne, dass sie es in der Zukunft sein wird. [Caranos] Social-Media-Beiträge, welche Menschen aufgrund ihrer kulturellen oder religiösen Identitäten verunglimpft, sind abscheulich und inakzeptabel."

Das ist passiert: In den vergangenen Monaten sorgte Gina Carano aufgrund ihrer Beiträge auf Social-Media-Netzwerken wie Facebook und Twitter für Kritik. Die Schauspielerin teilte Wahlbetrugs-Theorien um die US-amerikanische Präsidentschaftswahl und stellte sich gegen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie oder die BlackLivesMatter-Bewegung.

Zuletzt stand ein Beitrag Caranos auf Instagram in der Kritik, der mittlerweile nicht länger verfügbar ist - Screenshots davon sind allerdings noch online auffindbar. In besagtem Posting wird die angebliche Ablehnung republikanischer Positionen in den USA mit der Verfolgung der Juden während der Nazi-Zeit gleichgesetzt. Als unmittelbare Konsequenz trendete abermals #FireGinaCarano, im Zuge dessen sich viele Fans von Star Wars und Disney für die Entlassung der Schauspielerin aussprachen.

Wie geht es jetzt weiter? Gina Caranos Cara Dune spielte in den ersten beiden Staffeln The Mandalorian eine prominente Rolle. Deswegen konnte man für Staffel 3 der Star-Wars-Serie und auch im Spin-off Rangers of the New Republic fest mit ihrer Rückkehr rechnen.

Ob mit Gina Caranos Entlassung jetzt Cara Dune aus den kommenden Krieg-der-Sterne-Projekten herausgeschrieben wird, oder aber die Rolle neu besetzt wird, ist aktuell nicht bekannt.

Der Drehstart der dritten Season The Mandalorian ist für den 5. April 2021 angesetzt, womit neue Episoden spätestens Anfang 2022 auf Disney Plus starten könnten. Damit bleibt für die verantwortlichen Showrunner Jon Favreau und Dave Filoni noch genügend Zeit, herauszufinden, wie es mit Cara Dune in der Zukunft von Star Wars weitergeht.