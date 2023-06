Starfield: Nur ein Mensch außerhalb von Bethesda durfte es spielen und das ist sein begeistertes Fazit

Schon jetzt konnte jemand außerhalb von Bethesda Starfield kurz ausprobieren.

Mit einem über 45-minütigen Showcase, der massig kommentiertes Gameplay zeigte und Features vorstellte, räumten die Entwickler von Starfield zuletzt viele Fragen zu ihrem Rollenspiel aus. Doch die Größte bleibt natürlich: Sieht das alles nur beeindruckend aus, oder wird Starfield wirklich ein großartiges Spiel?

Inzwischen konnte bereits eine Person außerhalb von Bethesda Starfield für kurze Zeit spielen und zeigt sich ziemlich zuversichtlich.

So fühlt sich Starfield an

Ryan McCaffrey von IGN hatte nicht nur die Gelegenheit zu einem ausgedehnten Interview mit dem Chefentwickler der Bethesda Game Studios, sondern durfte davor auch für etwa eine Stunde Starfield spielen. In einem Video spricht der Journalist über seine Erfahrung und gibt zu erkennen, dass er große Hoffnungen für das Rollenspiel hegt:

Starfield ist wirklich so groß: McCaffrey hat nach seiner kurzen Anspiel-Session den Eindruck gewonnen, dass Starfield wirklich so gigantisch ist, wie im Showcase vermittelt wird. Er selbst glaubt, dass der Titel wortwörtlich jahrelang gespielt wird.

Insgesamt, so stellt McCaffrey fest, fühle sich Starfield wie ein No Man's Sky an, das aber noch ein komplettes Bethesda-Rollenspiel beinhaltet. Bei der Erkundung von New Atlantis habe sich das Spiel hingegen wie eine Mischung aus Mass Effect und Oblivion angefühlt.

Der Journalist verrät außerdem mehrere Details zu New Atlantis, seinem persönlichen Highlight. Die Stadt sei überraschend groß und in mehrere Viertel unterteilt. Diese sind auch mit einer Art U-Bahn verknüpft. Wir können außerdem mit jedem der vielen Charaktere dort sprechen, auch wenn nicht alle etwas Interessantes zu sagen haben.

Beim Entern eines beschädigten Schiffes kann zwischendurch die künstliche Schwerkraft ausfallen. In einem Moment laufen wir dann noch durch dessen Gänge, im nächsten schweben wir plötzlich. Wie auch andere Features soll sich das Kämpfen mit Raumschiffen wirklich gut und ausgereift anfühlen.

Natürlich ist es unmöglich, innerhalb einer Stunde Spielzeit ein aussagekräftiges Fazit zu einem Spiel dieser Größe zu ziehen. Die Einschätzung von McCaffrey sollte daher mit Vorsicht genossen werden, auch wenn sie einen spannenden und den ersten externen Blick auf Bethesdas Rollenspiel darstellen.

Was haltet ihr von Starfield, nachdem das Rollenspiel nun deutlich mehr Gameplay gezeigt hat? Seid ihr ähnlich zuversichtlich wie Ryan Mc Caffrey, und auf was freut ihr euch am Meisten? Bleibt ihr eher noch skeptisch oder sogar pessimistisch, was den baldigen Release des Titels angeht? Schreibt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!