Starfield wird viele unterschiedlich große DLCs und sogar Story-Addons bekommen

Das Gameplay-Material zu Starfield war unter den vielen Ankündigungen und Trailern der letzten Tage unbestritten eines der Highlights. Über 1000 Planeten werden euch in Bethesdas neuem Titel zum Erkunden einladen.

Trotz dieser ohnehin schon beachtlichen Größe des Basisspiels hat Bethesdas Chefentwickler Todd Howard es sich nicht nehmen lassen, schon jetzt eine Fülle von kleineren und größeren Erweiterungen für das Rollenspiel zu versprechen.

Im Interview mit IGN verriet Howard, dass sein Team noch »eine ganze Menge an Inhalten für Starfield geplant habe.« Darunter seien neben zahlreichen kleineren Addons auch einige größere Story-DLCs.

Unser Plan ist, Dinge in unterschiedlichen Größen zu machen. Das haben wir in unseren vorherigen Spielen auch schon oft getan und das ist etwas, was wir gerne machen.