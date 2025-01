Starfield wäre beinahe viel brutaler geworden - Bethesda erklärt, warum der Rotstift angesetzt wurde

Starfield geizt ganz schön mit Blut - aber das hat Gründe.

Rollenspiele von Bethesda sind eigentlich unter anderem für ihre ausufernde Brutalität bekannt. In der Fallout-Reihe sorgt beispielsweise das VATS-System für beeindruckende Action-Sequenzen in Zeitlupe, bei denen so manche Gliedmaßen durch die Lüfte segeln.

In Starfield allerdings hat man auf solche Spielereien verzichtet und setzt stattdessen auf ein schnörkelloses Shooter-Gameplay. Warum das so ist, verrät Bethesdas ehemaliger Character Artist Dennis Mejillones jetzt in einem Interview.

»Es wurde zu einem riesigen Rattennest«

Mejillones, der einst leitende Character Artist für Skyrim, Fallout 4 und Starfield, stellte sich auf dem YouTube-Kanal KIWI TALKZ einigen Fragen zu seiner Arbeit bei Bethesda. Im Q&A-Teil geht er auf verschiedene Aspekte der Entwicklung des Weltraum-Rollenspiels ein, zum Beispiel die fehlende Brutalität.

1:12 An anderen Physikeffekten mangelt es Starfield allerdings nicht.

Dass Starfield nicht das gleiche Level an Gore wie Fallout 4 hat, habe laut ihm verschiedene Gründe. Zum einen sei es gar nicht so leicht, das technisch umzusetzen:

Das hat viele Auswirkungen auf die verschiedenen Anzüge. Aus technischer Sicht muss man da einiges beachten. Man muss die Helme auf verschiedene Arten zerschneiden oder sie müssen abfallen. Man braucht Fleisch-Kappen an den abgetrennten Stellen.

Für all diese Aspekte hatte das Entwickler-Team bereits Systeme, die allerdings zu einem immer größeren und umfangreicheren »Rattennest« wurden.

Darüber hinaus sei Starfield im Vergleich zu Fallout wesentlich weniger stilisiert. Letzteres lebe von seinem extremen Humor, was zu übertriebener Brutalität viel besser passe. Starfield hingegen sei zurückhaltender und realistischer. Wichtige Sci-Fi-Vorbilder seien The Expanse und Star Trek gewesen, weshalb ein hohes Level an Gore thematisch einfach nicht gepasst hätte.

Starfield gilt für viele Spielerinnen und Spieler nicht unbedingt als Überflieger, konnte aber aus Sicht unseres Peter Bathges mit einer Sache besonders punkten. Mehr dazu lest ihr in seiner Kolumne, die wir oben verlinkt haben.

Wenn ihr selbst noch mehr aus dem Weltraum-Abenteuer rausholen wollt, findet ihr dort außerdem einen Artikel zu einer beeindruckenden Jedi-Mod und einen Guide, wie ihr Modifikationen wie diese installieren könnt.