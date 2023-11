Starfield bekommt endlich das DLSS-Update, auf das die Fans seit Monaten warten

Eine höhere Bildrate dank DLSS - das wird bald auch in Starfield möglich sein.

Ob der FPS-Zuwachs wirklich so hoch ausfällt, wie auf dem Teaserbild skizziert, sei mal dahingestellt. Fakt ist: Starfield bekommt unterstützt bald DLSS! Und zwar ganz offiziell seitens Bethesda, wir sprechen hier also nicht von einer der teils kostenpflichtigen Mods.

Den baldigen Support hat Bethesda im Rahmen einer Patch-Ankündigung bestätigt. Was zu dem kommenden Update sonst noch alles bekannt ist, erfahrt ihr hier.

DLSS3 und weitere Optimierungen

Wann erscheint das Update? Einen genauen Termin gibt es noch nicht. In der Ankündigung auf dem Social Network Thread schreibt Bethesda, dass es in der kommenden Woche soweit sein soll, also vermutlich irgendwann zwischen dem 6. und 12. November.

Bekommen alle das Update sofort? Nein! Wenn ihr sofort in den Genuss von DLSS und den sonstigen Neuerungen kommen wollt, müsst ihr euch bei Steam für das Beta-Programm von Starfield anmelden.

So funktioniert's: Öffnet Steam, navigiert in eurer Bibliothek zum Starfield-Eintrag und macht einen Rechtsklick darauf. Klickt dann auf Eigenschaften . Im sich nun öffnenden Fenster wechselt ihr zum Reiter Betas , wo ihr euch für das Beta-Programm von Starfield anmelden könnt.

Was bringt das Update genau? Detaillierte Patchnotes gibt es zwar noch nicht, Bethesda hat sich aber bereits über DLSS hinaus etwas genauer in die Karten schauen lassen:

DLSS3 inkl. Frame Generation: Sollte die Bildrate bei Nvidia-Usern deutlich erhöhen und ist das Pendant zum bereits unterstützten AMD FSR. Das soll übrigens in Version 3 ebenfalls irgendwann in Zukunft unterstützt werden.

Sollte die Bildrate bei Nvidia-Usern deutlich erhöhen und ist das Pendant zum bereits unterstützten AMD FSR. Das soll übrigens in Version 3 ebenfalls irgendwann in Zukunft unterstützt werden. Bessere Helligkeits-, Kontrast- und HDR-Konfiguration: Diese drei Optionen sollen mit dem neuen Update komfortabler an die eigenen Wünsche angepasst werden können.

Diese drei Optionen sollen mit dem neuen Update komfortabler an die eigenen Wünsche angepasst werden können. Weitere Verbesserungen: Mit diesem vagen Punkt stellt Bethesda noch andere Optimierungen in Aussicht, ohne ins Detail zu gehen.

Freut ihr euch über den bald Einzug haltenden DLSS-Support für Starfield? Habt ihr bislang bereits eine der verfügbaren Mods genutzt und wenn ja, wie waren die Ergebnisse damit hinsichtlich der Performance auf eurem System? Welche Verbesserungen - egal ob technischer oder spielerischer Natur - wünscht ihr euch sonst noch für kommende Updates?