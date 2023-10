Um Himmels willen, schießt in Starfield niemals auf diese Vögel

Hoffentlich habt ihr einen gepanzerten Raumanzug an, wenn ihr in Starfield auf Vogeljagd geht.

Kennt ihr das nicht auch? Nach einer Woche, prallgefüllt mit Weltraumabenteuern in Starfield wollt ihr einfach mal ausspannen. Ausspannen bei einer entspannten Jagd auf Rutherford. Mitgebracht habt ihr dafür euer verlässliches Schießeisen, um ein paar Vögel vom Himmel zu holen. Also ganz so wie in gehobenen Kreisen auf der Erde von einst. Doch die böse Überraschung kommt per Schnabel.

Aus einer Jagd wird Überlebenskampf

Warum er es tat, wissen wir nicht. Ob aus dem Bedürfnis sich einmal wie ein Weltraumsnob zu fühlen, vielleicht suchte er auch nach Ressourcen oder schlicht deswegen, weil halt verrückte Dinge in Spielen passieren: also einfach so.

Auf Reddit-User Allgirlssarethesame wartet aber eine spitz-hackende Überraschung, als er auf einen Vogel in den Himmeln Ruthersfords absah.

Auf den Schuss folgt der Schwarm: Kaum segelt das erste unschuldige Tier getroffen gen Boden, stößt der gesamte Schwarm auf ihn herab. Und dieser Ansturm aus der Luft bringt selbst diesen schwer gewappneten Weltraumrecken an seine Grenzen. Und zwar in Masse und mit Klasse.

Denn auch wenn sein erstes Opfer nur Level 1 hatte, kamen mit seinen Dutzenden Kumpanen weit größere Kaliber daher, teils Stufe 60-Plus.

Am Ende des Kampfes, wahrscheinlich umgeben von Kadavern und in einem Haufen Federn stehend, zieht der Abenteurer ein klares Fazit:

Sie vergifteten mich, ich hatte innere Blutungen. Nie wieder!

Hinweis: Nicht nur bei Vögeln kann euch solch ein Hordenverhalten begegnen. Auch andere Wesen in Starfield fühlen sich sehr wohl verantwortlich für das Schicksal ihrer nächsten.

Selbstversuch: GameStar versus Vögel

Wir ignorieren seinen Rat und wagen das Experiment. Wir legen uns mit den Vögeln auf Rotherford für euch an. Leider nimmt unsere Jagd einen verhängnisvolleren Ausgang, denn wo Allgirlssarethesame lange genug durchhielt, dass der Schwarm von ihm abließ, lagen wir irgendwann im Gras, aber seht selbst:

0:41 In Starfield solltet ihr euch nicht mit den Wildtieren auf Rutherford 3 anlegen

Eine Hommage an Zelda? Kommt euch das nicht auch bekannt vor? Wenn ja, zurecht! Denn auch in Nintendos legendärer Serie The Legend of Zelda gehört es schon zur Tradition, dass es gut überlegt gehört, gefiederte Wesen anzugreifen. Link wird nämlich auch sobald er Hühner ärgert kompromisslos durchs Dorf gejagt - zurecht!

Oder alle The Elderscrolls 3: Morrowind-Veteranen könnten sich bei besagtem Verhalten an die Cliff Racer auf der Vulkaninsel erinnert fühlen. Wir können es nur zu gut... sind die nervig. Wahrscheinlich begegnen wir ihnen ja in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft im Skyrim-Mod Skywind wieder.

Deshalb, hier der GameStar-Profitipp: Passt einfach bei allen Vögeln - oder generell Schwärmen - in Spielen auf. Ihr wisst halt nicht genau, wer euch alsbald nachstellt.

7:15 Starfield hat eine versteckte Quest, die an einen weltbekannten Film erinnert

Im obigen Video zeigen wir euch eine spannende Nebenquest, die nicht auf Zelda, aber dafür auf eine weltberühmte Filmserie anspielt. Und darunter findet ihr reichlich Content rund um Starfield, insbesondere, auch wenn es um das Gebaren von Bethesda als dessen Publisher oder um eine zentrale Säule des Erlebnisses auf dem PC geht: Mods.

Seid ihr schonmal in Starfield auf Vogeljagd gegangen? Habt ihr da ähnliches erlebt oder wurde da nicht von den gefiederten Schwärmen versucht, die Rollen umzudrehen? Sind euch sonst einmal an sich harmlose Tiere in Bethesdas Rollenspiel gefährlich geworden? Und kennt ihr noch andere Spiele, wo sich das Geflügel als äußerst wehrhaft erweist? Schreibt uns eure Erfahrungen und Geschichten gerne in die Kommentare!