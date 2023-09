Starfield: Spieler gehen brutale Umwege, um NPCs bis auf die Unterhose auszuziehen

Offenbar gehen einige Menschen absurde Längen, um in Starfield NPCs von ihrer Kleidung zu befreien.

Starfield macht ein paar Dinge dann doch ziemlich anders als andere Spiele von Bethesda. Klar, der größte Unterschied besteht sicherlich in den Weltraumreisen und darin, dass ihr öfter die Schnellreise bemüht, als euch vielleicht lieb ist.

Aber in Starfield ist es außerdem nicht möglich, jedem NPC auch immer seine komplette Kleidung abzunehmen. In Skyrim oder Fallout könnt ihr so an jedes Outfit gelangen, das ihr haben wollt. Jetzt haben Fans aber herausgefunden, dass ihr auch in Starfield gefallene NPCs bis auf die Unterhose schröpfen könnt. Ihr müsst dafür aber einen etwas brutalen Umweg gehen.

NPCs zum Looten zwingen

Wie in einem Reddit-Thread erklärt wird, funktioniert das ganz nur dann, wenn ihr bereits ein hohen Level habt und einige Skillpunkte in den Baum für soziale Talente gesteckt habt. Dann könnt ihr über das Talent Manipulation andere NPCs in der Umgebung zwingen, bestimmte Aktionen durchzuführen. Ein schnellerer Weg wäre es, das Talent im Verlauf der Ryujin-Industries-Quest einzusacken.

Auf jeden Fall könnt ihr mithilfe der Manipulation an die Kleidung von NPCs gelangen, die euch sonst verwehrt wäre. Im Kern geht es darum, einen anderen NPC in der Umgebung via Manipulation aufzufordern, den Leichnam der Person zu inspizieren, deren Kleidung ihr haben wollt. Was zugegebenermaßen sehr fummelig ist und auch nicht immer funktioniert.

Sollte es aber klappen, dann zieht der NPC das Opfer komplett aus und steckt sich das Outfit in die Tasche. Allerdings könnt ihr die Kleidung danach nicht aus dem Inventar des NPCs stehlen. Laut des Thread-Erstellers ist es notwendig, den unschuldigen NPC danach ebenfalls umzulegen. Erst dann könnt ihr die Klamotten aus seinem Inventar an euch nehmen.

0:30 Bethesda feiert im Accolades Trailer zu Starfield die starken internationalen Wertungen

Warum sollte man das machen?

Die Methode eignet sich also sowieso nur dann für euch, wenn ihr absolut keine Gewissensbisse habt und unbedingt leblose NPCs ausziehen wollt. Es ist damit zwar theoretisch möglich, an Klamotten zu gelangen, die ihr auf anderem Wege im Spiel nicht bekommen könnt, doch wirklich groß ist deren Nutzen abgesehen vom Look meistens sowieso nicht.

Wir raten eher dazu, auf einen Cheat zurückzugreifen, wenn ihr ein bestimmtes, einzigartiges Outfit haben wollt. Beispielsweise über den Konsolen-Befehl player.additem. Habt ihr die passende Gegestands-ID parat, könnt ihr euch jedes Outfit erschummeln. Was auch nicht verwerflicher ist, als NPCs dafür umzulegen.

Was denkt ihr über diesen kleinen, morbiden Trick? Ist das etwas, was ihr tatsächlich ausprobieren wollt oder sind euch die Klamotten den Aufwand nicht wert? Hättet ihr euch gewünscht, ihr könntet wie früher jedem NPC seine Kleidung rauben oder ergibt das ganze für euch wenig Sinn? Schreibt uns eure Gedanken dazu in die Kommentare!