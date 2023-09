Von Planet zu Planet fliegen in Starfield: Modder schafft, was für Bethesda unmöglich war

1:51 Minuten statt Stunden: Wir fliegen in Starfield superfix am Jupiter vorbei

Was ihr da oben im Video sieht, hat in Starfield bislang Stunden gedauert. Doch jetzt macht eine neue Mod möglich, was Bethesda im Open-World-Rollenspiel mit Weltraum-Setting nicht vorgesehen hat: Ihr könnt manuell von einem Planeten zum anderen fliegen, ganz ohne Schnellreise.

Mit seiner allerersten Mod namens SlowerThanLight überhaupt schaltet User 105gun mehrere neue Geschwindigkeitsstufen für euer Raumschiff in Starfield frei. Dadurch seid ihr derart schnell unterwegs, dass selbst entfernte Himmelskörper und Sternensysteme innerhalb von Minuten vor euch auftauchen.

Bislang waren solche Reisen enorm zeitaufwändig und endeten stets in Enttäuschung:

Experiment auf Twitch 7-Stunden-Flug in Starfield endet niederschmetternd von Gerald Weßel

Wie funktioniert die Mod?

SlowerThanLight gibt's bei Nexusmods zum Download. Die Modifikation erfordert die vorherige Installation von Starfield Script Extender (SFSE) und Console Output To File (SFSE Plugin). Anschließend müsst ihr die heruntergeladene DLL-Datei lediglich im Steam-Verzeichnis von Starfield in folgenden Unterordner kopieren: \Data\SFSE\plugins\

Startet jetzt Starfield über den SFSE-Launcher. Ihr habt nun Zugriff auf vier neue Schnelltasten, wenn ihr euch in eurem Raumschiff befindet:

Die Zifferntaste 1 schaltet einen Gang hoch und erhöht die Geschwindigkeit.

und erhöht die Geschwindigkeit. 2 schaltet einen Gang herunter und senkt eure Geschwindigkeit.

und senkt eure Geschwindigkeit. Haltet ihr die Zifferntaste 3 gedrückt, schaltet das Spiel in eine Zeitlupe und senkt eure Geschwindigkeit.

und senkt eure Geschwindigkeit. Haltet ihr Strg+3 gedrückt, speichert und lädt das Spiel sofort neu (Quicksave und Quickload).

Ihr könnt mit dem neuen Booster zu anderen Planeten fliegen oder euch dem Stern eines Sonnensystems nähern (drückt F für den Scanner, um die Richtung zu überprüfen). Die vierte und letzte Funktion von SlowerThanLight ist dabei essenziell, da bei der schnellen Annäherung an andere Planeten oder Systeme nicht alle Spieldateien geladen werden. Es gibt also auch hierbei eine sehr kurze Zwangspause.

Ob der neue Patch 1.7.33 für Starfield die Kompatibilität der Mod einschränkt, ist bisher noch nicht klar.

Ihr wollt eine Sonne in Starfield aus der Nähe sehen? Mit dem neuen Geschwindigkeits-Boost kein Problem!

Durch das Quicksave und Quickload gebt ihr Starfield Zeit, alle Schiffe, Raumstationen, Planeten und Zufallsbegegnungen im neuen Orbit in den Speicher zu schaufeln. Das ist notwendig, weil die Mod bei weitem kein perfektes Spielerlebnis bietet, unter anderem zuckt das Raumschiff während des Beschleunigungsvorgangs wild auf dem Bildschirm herum (siehe Video).

Die Mod erlaubt aber einen faszinierenden Blick darauf, was Hobby-Programmierer alles aus dem Spiel herausholen könnten, besonders nach Release des Creation Kits im Jahr 2024. Derweil unterstreicht sie aber einmal mehr, wie stark sich die Starfield-Entwickler mittlerweile auf solche Downloads verlassen. Mehr zu dieser Diskussion und weiteren Themen lest ihr hier:

User 105gun gibt selbst zu, dass SlowerThanLight »recht simpel« und »dumm« ist; nach dem Release des Creation Kits im Jahr 2024 könnte man die Mechanik aber weiter verbessern. Trotzdem hat es die Mod bereits auf über 2.000 Downloads geschafft - das zeigt, dass viele Spieler von Starfield nach einer Methode dürsten, das durch Schnellreisen und Ladebildschirme zerstückelte Weltraum-Gameplay des Rollenspiels atmosphärischer und immersiver zu gestalten.