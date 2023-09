Creation Kit für Starfield: Offizieller Mod-Support mit Planetenbau startet 2024, sagt Todd Howard

2024 wird Bethesda das Creation Kit rausgeben, damit Nutzer weltweit Starfield nach ihren Vorstellungen umbauen können.

Was wären Bethesdas Spiele ohne Mods? Wahrscheinlich auch für sich alleine stehend faszinierende Visionen, doch sie hätten wohl kaum die Gipfel erklommen und würden sich dort über derart lange Zeiten halten. Skyrim und Co sind Plattformen für ganze Communitys an begeisterten Kreativen. Deshalb ist es wenig verwunderlich, dass auch Starfield ein eigenes Creation Kit erhalten wird.

In einem Interview mit den Kollegen von Famitsu erzählt Todd Howard, dass es 2024 so weit sein soll.

Wann genau kommt das Creation-Kit ?

Genau sagen, können wir euch das nicht, denn Todd Howard nennt nur ein Jahr. Aber weder einen Monat oder auch nur Zeitraum, geschweige denn eine Woche oder einen Tag. Allerdings gibt es Anhaltspunkte, die Hoffnung machen, nicht bis Jahresende 2024 warten zu müssen.

Bei Fallout 4 und The Elder Scrolls 5: Skyrim lagen jeweils einige Monate zwischen Release des Hauptspieles und den Modding-Tools. Bleibt Bethesda diesem Rhythmus treu, sollte das Kit - konservativ geschätzt - ab irgendwann zwischen Februar und Mai kommenden Jahres herunterladbar sein.

Planetenschmiede - Creation Kit

Und was das Toolset alles können wird, darauf gab Pete Hines, Senior Vice-President of Global Marketing & Communications bei Bethesda Softworks, einen kleinen Ausblick während eines Livestreams auf Twitch.

Er deutet zum Beispiel an, dass es möglich sein wird, eigene Planeten zu erstellen und sie dem Spiel hinzuzufügen. Ob das auch heißt, die komplette Galaxie wegwerfen und durch neue Systeme ergänzen zu können, bleibt offen. Allerdings erscheinen uns die Chancen dafür in Anbetracht von Umfang und Tiefe der Creation Kits der Vergangenheit als recht ordentlich.

Aber es gibt doch jetzt schon Mods ... wie geht das? Vereinfacht gesagt, ohne Starfield unfair zu reduzieren, ist der neueste Titel von Bethesda im Kern halt nicht mehr als ein weiteres Spiel auf einer weiterentwickelten Creation Engine. Wer sich also gut mit dem Modding früherer Titel auskennt, der oder weiß auch, wie er mit alten Tools einiges bereits umsetzen kann.

Doch umfassende Projekte, wie Enderal oder größere Mods, die Inhalt hinzufügen, sind ohne die neueste Fassung nicht denkbar.

19:50 Starfield - Testvideo zum Open-World-Weltraumspielplatz

In unserem Testvideo erklären wir euch ausführlich, was Starfield besonders gut macht, aber eben auch wo Bethesdas Rollenspiel etwas daneben langt. Wer es noch gründlicher und zudem schriftlich vorzieht, der oder die schaut am besten in Peters Riesentest.

Wartet ihr selbst schon auf die neue Fassung vom Creation Kit, um damit eigenhändig an Starfield zu werkeln? Oder freut ihr euch in erster Linie auf die Mods von talentierten, kreativen Köpfen und irgendwann ganzen Total-Convertions wie Enderal? Was sollen die Modder da draußen als Erstes anpacken, sobald Bethesda ihnen die Werkzeuge anreicht und die Tore zu den Sternen öffnet? Schreibt uns eure Meinung und Ideen gerne in die Kommentare!